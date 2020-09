Junior Silva sobre bienestar físico: "No me quiero rendir"

El actor Junior Silva Reátegui conocido por su papel de 'Pollo Gordo' en la serie Al fondo hay sitio brinda un poderoso mensaje en Instagram sobre hacer ejercicios para conseguir el bienestar físico.

"El éxito no se encuentra en las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. No estoy al 100%. Estoy corriendo menos, pero no quiero echar a perder todo lo que he ganado en estos últimos meses. No me quiero rendir, está difícil, pero no imposible. Que tengan un gran día", mencionó Silva Reátegui en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el joven actor indicó en otra publicación que "correr y hacer ejercicios es gratis. La hamburguesa y la pizza, no". Este mensaje generó más de 600 corazones en dicha red social.

El comunicador peruano de 33 años ha sorprendido a miles de personas en redes sociales con su nuevo estilo de vida. Como se puede ver en las imágenes, Junior ha perdido peso y busca mejorar cada día su salud.

"Vamos retomando después de una fuc*** lesión. Se siente la falta de ritmo, pero poco a poco. Cómo extrañaba correr y que rico es, se los recomiendo. ¡Modo running, poco a poco, vamos con todo!", agregó.

Cabe recordar que, especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) alertan que una vida sedentaria, con menos de 150 minutos semanales de actividad física, causa el incremento de peso en las personas, niveles altos de azúcar en la sangre y colesterol, exceso de grasa corporal y aumento de la presión arterial.