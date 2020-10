George Forsyth asegura que se casó "muy enamorado" de Vanessa Terkes

George Forsyth se presentó en el set de Magaly Medina, donde terminó hablando de Vanessa Terkes y su matrimonio.

El alcalde de La Victoria se refirió a la denuncia que le hizo la actriz. “Jamás podría salir a hablar. Yo salir a defenderme, en este caso, hubiese tenido que decir cosas que no venían al caso y hablar mal de una persona. Voy a seguir por esa misma línea”, aclaró.

Asimismo, señaló que se casó muy enamorado de Vanessa Terkes. Al igual que la actriz de él.

“Que quede claro que nos casamos muy enamorados, yo no me casé con bienes separados, yo me casé en la Iglesia”, señaló.

Después de dos años del matrimonio civil, George Forsyth indicó que ya se puede divorciar.

George Forsyth asusta al llorar durante evento en La Victoria

George Forsyth protagonizó un incidente peculiar mientras encabezaba un evento en el distrito de La Victoria. El alcalde no pudo aguantar el llanto obligándolo a retirarse mucho antes de lo esperado de la conferencia de prensa que tenía junto los representantes del IPD.

La conferencia que tenía como objetivo la entrega de un complejo deportivo, donde el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, estaba presentando al burgomaestre, este de la nada se quebró y empezó a llorar.