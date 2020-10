Luciana Fuster da detalles sobre su acercamiento con Sebastián Yatra

Luego que Sebastián Yatra compartiera su video de TikTok en su cuenta de Instagram, muchos son los rumores que se tejieron sobre la relación entre Luciana Fuster y el cantante. Ante ello, la guapa integrante de Esto es Guerra señaló que en efecto tuvo comunicación con él, sin embargo hizo una aclaración.



“En las redes sociales soy muy activa, me encanta hacer todas las canciones que están en tendencia, y están de moda. Tuve la oportunidad que Sebastián Yatra comparta un video que hice con una de sus canciones. Por ese mismo tema del video, nos hemos saludado por redes. No lo conozco, nunca lo he visto, porque dijeron que lo conocí en Perú, pero eso es mentira", remarcó Luciana Fuster.

"El tema de las redes sociales nos conecta mundialmente a todos. Entonces, subí un video, le gustó y lo compartió. Nada más”, acotó la joven, quien calificó al cantante como un hombre sencillo y muy guapo.

“Me parece churro, no tengo un tipo de chico definido dentro de mis gustos, pero me parece que tiene porte”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que el cantante colombiano la convoque para participar en un video, Luciana señaló: "No lo creo, pero las oportunidades no se desperdician, aceptaría siempre y cuando vayan con mis convicciones".

Luciana Fuster nerviosa ante final de Divas EEG

Luciana Fuster expresó sus nervios ante el final de la contienda Divas EEG, este jueves 8 de octubre por Esto es Guerra. Cabe resaltar que la joven competirá en la pista de baile con Isabel Acevedo, Rosángela Espinoza y Paloma Fiuza. Tres contrincantes bastante fuertes.

“Mi trabajo está complicado, son varios bailes, eso sí lo puedo adelantar, entre esos está mi sentencia con Rosángela. Yo no me siento más chiquita que nadie, no tengo los años que tiene ellas, la técnica, pero tengo todas las ganas, siento que tengo las condiciones para hacer un buen show y tomando las críticas de las galas o corrigiendo errores, siento que puedo hacer un buen papel”, indicó Luciana, quien confesó que sí se siente limitada en los bailes a causa de las medidas de seguridad que se deben de tomar a causa de la pandemia.

"Pero no nos quedamos ahí, siempre tratamos de buscar una solución con Arturo Chumbe", resaltó la modelo.

Por otro lado, aseguró que tiene una muy buena relación con sus compañeras y no se está fijando en su competencia.

“Mira yo me llevo bien con todos, pero hay personas con quienes tienes menos afinidad y con quien más, en el programa Ducelia Echevarría es mi mejor amiga y ella no necesariamente se lleva bien con otras personas, yo creo que depende mucho de las personas, que sepas relacionarte, es cierto eso de que los amigos son contados con los dedos en el programa, en la universidad, en el colegio y en el trabajo, yo tengo la suerte de llevarme bien con todos, en el tema del baile también, la paso tan bien, intento divertirme, no estrenarme por el tema de la competencia y baile. Como siempre lo digo, yo avanzo, avanzo como un caballo, miro para adelante, a mí no me importa si al otro lado le falto, yo miro lo mío, eso es la clave de todo", explicó.

Luciana Fuster descarta relación con Mario Irivarren

Luciana Fuster fue bastante clara al indicar que no existe ninguna relación sentimental con Mario Irivarren. La chica reality señaló que sí le molestó que la involucren con el guerrero, sin embargo, toma todo con calma y ha preferido dejar en claro que solo son buenos amigos, pues comparten la conducción de un programa radial.

Finalmente, pidió que no encasillen a los chicos realitys, pues no solo sirven para armar vasitos. También, en su mayoría, se preocupan por prepararse en sus estudios y salir adelante. En su caso, ella siente que ya tocó techo en Esto es Guerra y ahora aspira a la conducción de su programa.