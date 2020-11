Kalimba tiene COVID-19 e hizo anunció con preocupante foto

El cantante Kalimba indicó que se contagio del coronavirus. El mexicano hizo su anunció a través de su cuenta de Instagram y con una foto que preocupó a muchos de sus fans.

En la imagen que publicó en su red social, el artista luce bastante decaído y echado en su cama. Al parecer, la foto se la tomaron descansando junto a su mascota.

"Su servilleta con COVID y sir kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. #covid is real. Not lethal", escribió el cantante.

De esta manera, el mexicano se suma a la larga lista de artistas que han contraido el coronavirus. El anunció lo hizo el 25 de noviembre, y desde aquella fecha no ha hecho ninguna publicación, mucho menos a subido una historia.

Ante ellos, sus seguidores no han dudado en pronunciarse, esperando su pronta recuperación.

Kalimba: "Mantengamos la distancia social y sigamos las normas"

Cabe indicar que Kalimba en todo momento usó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que no descuiden su salud y se protejan del coronavirus. Justamente, hace unos meses expresó su preocupación luego que en su país Mexico decidieran levantar las ordes de restricción ante la pandemia.

"Actualmente vivo en México y aquí ya levantaron la cuarentena el lunes pasado", señaló.

"Tengo que admitir que no estoy cien por ciento seguro si debieron haberlo hecho, pero bueno; ahora está en nosotros los ciudadanos seguir las normas. De preferencia, los que no tengamos una razón para salir, pues no salgamos. Para toda mi recomendación es no salir sin tapabocas, mantengamos la distancia, esto debe ser una constante", acotó el artista.