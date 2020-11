Andrés García explica por qué dejó sin herencia a su hija Andrea García

Andrés García sorprendió al confirmar que no considerará a su hija Andrea García en su testamento. El actor explica que hace 20 años que no la ve y no sabe dónde está.

El recordado galán de telenovelas indicó hace mucho tiempo no ve a su hija, y si la actriz no lo busca, él tampoco lo hará.

"Yo hace 20 años no sé dónde está Andrea García, ni su mamá sabe dónde está. Andrea desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es su familia sanguinea, si no se acercan, pues que les vaya bien", indicó Andrés García, quien desmintió que decidió alejarse de la artista porque se enteró que se dedica a la "brujería y santería".

"Es mentira. Yo solo vi (en su casa) altares de muertos y de santos. Cada cual tiene derecho a creer en lo que quiera", resaltó.

Andrés García también desvirtuó los rumores sobre que sus hijos lo habrían abandonado.

"Es mentira. Andresito no vive aquí y me habla cuando puede. Leonardo viene personalmente dos o 3 veces al mes, a mi no me ha abandonado nadie", destacó el artista en el programa Suelta la Sopa.

Andrés García no le teme a la muerte

Andrés García señaló que está esperando a la muerte desde hace muchos años, pero ésta no lo recoge. Resaltando así que no tiene ningún temor de morir.

"Yo me estoy preparando para la muerte desde los 50 años, ya voy a cumplir 80. Son mucho años y ya pesa. Tiene uno dolores por muchos lados", indicó.

Finalmente explicó por qué el actor Roberto Palazuelos está tan enterado del testamento.

"Él lo sabe porque es uno de mis herederos. Todos (mis hijos) tenían igual porcentaje. Pero les quite un 5 por ciento para darle un 10 por cierto a su mamá, porque no siento que tenga mucho apoyo", aclaró.

¿Quién es Andrea García?

Andrea García es una actriz, conductora y modelo mexicana, hija del actor Andrés García y hermana de Leonardo García.

Comenzó su carrera artística en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ha modelado para las revistas Maxim, H para Hombres, entre otros. Ha participado en numerosas telenovelas, entre ellas 'Al diablo los guapos', La Usurpadora', Esmeralda, entre otros.