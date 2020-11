Ale Baigorria defiende a Said: "Soy una leona cuando se metan con los que yo quiero"

Alejandra Baigorria no dudó en sacar la cara por su pareja Said Palao, cuando fue consultada en el programa En boca de todos si era ‘pisado’. “Soy una leona y no me gusta que se metan con las personas que yo quiero”, manifestó la popular ‘gringa de Gamarra’.

La empresaria y el integrante de los Guerreros dieron una divertida entrevista para el mencionado programa y hablaron un poco más de su relación.

En una parte de la conversación, le preguntaron sobre quién lleva las riendas de la relación, ya que dicen que “es el más pisado de Esto es guerra”, pero la chica reality no dudó en defenderlo.

“La gente tiene una percepción equivocada de lo que es ser pisado. Un hombre que quiere a una mujer, que la apoya, que está a su costado, que la quiere; que siempre la protege; no es un hombre pisado, es un hombre de verdad, un hombre derecho, un caballero”, manifestó Alejandra Baigorria.

Ale Baigorria dijo que es toda “una leona”

Por otro lado, Alejandra Baigorria también fue consultada sobre los comentarios de Rafael Cardozo, quien indicó que Said Palao suele esconderse tras sus faldas.

“Yo soy una mujer que soy una leona que cuando se meten con algo que yo quiero, y eso nada ni nadie lo van a cambiar, y por eso no significa que un hombre sea pisado, sino que yo de por sí no me gustan que se metan con mi familia y las personas que yo quiero”, aseveró.

Mamá de Said Palao habló de cuando conoció a Ale Baigorria

Asimismo, la empresaria fue sorprendida por el programa al hacer un enlace con la mamá de Said Palao.

"Decirles a ambos que me siento muy contenta, no me pierdo las historias que ponen, cómo van llevando su relación. Tanto su mamá de Ale y yo lo que queremos para nuestros hijos es que salgan adelante, que se respeten, y que poco a poco vaya creciendo el amor", indicó la señora María Rosa Castro