Estrella Torres a Domínguez: “Como jefe es buena gente pero como amigo me quedo con Isabel”

Estrella Torres decidió no callar más tras ser consultada sobre la relación amorosa de Christian Domínguez, luego que finalizó su romance con Isabel Acevedo.

Ante ello, la intérprete de cumbia sorprendió al dejar en claro su posición y mantener una distancia con la vida personal de su jefe tras ser amiga de la bailarina.

¿Qué dijo Estrella Torres sobre Christian Domínguez?

La joven al presentarse en Mujeres al mando, le dieron a elegir entre la ganadora de 'Divas' y el líder de la Orquesta Internacional, y sin dudarlo prefirió destacar en público su amistad con Acevedo:

"Como jefe es buena gente, es recto, le gusta que las cosas se hagan bien, le gusta que seamos responsables. Como amigo, no puedo (decir nada), solo voy a decir que me he quedado con Isabel (Acevedo) como amiga", indicó la pareja de Tommy Portugal.

A su vez, Estrella manifestó que prefiere estar al margen de lo que ocurre en la actual relación sentimental del cantante, ni crear un lazo amical con Pamela Franco.

“Es la vida de él, no es que esté de acuerdo o no (con su relación), al final es su felicidad pero yo quiero a Isabel y ella lo sabe y hasta ahí nada más. No puedo ser amiga de más personas”, finalizó.

Pamela Franco y Christian Domínguez en Instagram conmovieron al presentar a su bebé con emotivo vídeo

La intérprete por medio de su red social igual que el líder de la Orquesta Internacional, conmovieron al mostrar cómo su primogénito ha ido creciendo poco a poco.

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo que siento día a día. Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros".