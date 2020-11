Olinda Castañeda tras intervención policial en su boda: “La prensa los presionó”

En la última edición de Magaly Medina, se presentó la modelo Olinda Castañeda junto a su ahora esposo, Christian Marcial, quienes hablaron de todos los detalles de su matrimonio, además de la bochornosa intervención de la PNP por organizar una fiesta tras la ceremonia.

En la exclusiva entrevista para Magaly Tv: La firme, la modelo acusó a la ‘prensa’ de presuntamente presionar para que la policía se acerque a intervenir en su matrimonio.

Por otro lado, la pareja contó que la ceremonia no superó los 35 invitados, afirmando que, a pesar de la demora del festejo por ser llevados a la comisaría, no les malograron el día más especial de su vida.

Olinda Castañeda dejó entrever supuesta conspiración en su contra

Castañeda reveló ante las cámaras de Magaly que supuestamente los medios de comunicación habrían pedido su cabeza o la de su amiga Shirley Arica ante la Policía.

"Fue porque a los policías les dijeron que querían o mi cabeza o la cabeza de Shirley... La prensa ha estado presionando, y presionando. Claro, obviamente que presionan, porque la policía no va y no interviene un evento, la prensa sale... Sean tan malos de querer arruinar, de querer molestar... La Policía me lo dijo", denunció Olinda Castañeda ante Magaly Medina.

Cabe indicar, que Olinda no indicó que a qué medio es el que presuntamente presionó para que intervengan en su boda.

Aída Martínez apoya versión de Olinda Castañeda

Es conocida la amistad que tiene Aída Martínez con Olinda Castañeda, por eso cuando supo del reportaje de la intervención policial a su boda no dudó en dar su opinión. Para la también modelo fueron los periodistas de espectáculos los que llamaron a los efectivos para hacer show y tener rating.

“Estas palabras van para mi amiga Olinda Castañeda, qué ca(...) la prensa para insistirle a la Policía para que vaya a su boda y arruinarle el día más feliz de su vida”, dijo Aída Martínez en los videos que grabó para su cuenta de Instagram.

“Le han arruinado su vida sólo para tener rating, Olinda jamás en su vida se ha merecido algo de esta magnitud”, agregó Aída Martínez sobre el trabajo de los periodistas de espectáculos que realizaron el reportaje.

Aída Martínez los calificó de prensa amarillista. “No les interesa si le ca(..) la vida a alguien en el día más importante. Lo mismo hicieron cuando yo me casé, pero yo no estaba acá, cambié la fecha porque no iba a permitir que arruinen mi felicidad”, mencionó.