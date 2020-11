Aída Martínez contesta así a usuaria que la cuestionó en sus redes sociales

La modelo e influencer Aída Martínez está acostumbrada a responder tanto a sus seguidores como a sus detractores, así que está vez no fue la excepción. La artista aprovechó un juego de preguntas con sus fans para hacerlo fiel a su estilo.

Una usuaria le hizo un pedido que sorprendió a la influencer, que moderara su vocabulario ya que la parecía bastante vulgar la manera en que se expresaba.

"Qué vulgar esas palabras que utilizas. En serio dirás yo soy así, pero contrólate tus palabras", le comentó.

La modelo bien suelta de huesos no dudó en responderle en Instagram: "Ya dije si no te gusto, no me sigas. No sé qué es más vulgar mi vocabulario o la ortografía de esta mujer”.

Aída Martínez comparte sesión de fotos donde se ve su avanzado embarazo

Desde que dio a conocer sobre su embarazo, Aída Martínez no ha dejado de lucir orgullosa su barriguita. En esta ocasión la modelo escogió la playa como locación para realizar una sesión de fotos

Disfruta de su embarazo al máximo. Aída Martínez participó de una tierna sesión de fotos luciendo muy orgullosa su pancita. La playa fue el lugar escogido para hacer las mejores imágenes de su embarazo.

"Un especial de panza", escribió como descripción de estas fotografías.

Además, compartió una serie de fotos en bikini en una de las playas del norte, luciendo su pancita de seis meses de embarazo. “Nada ni nadie me impide usar bikini”, indicó.

Aida Martínez enternece con festejo de revelación de sexo de su bebé

La modelo e influencer realizó una trasmisión a través del zoom, la arequipeña dio a conocer el sexo de su bebé.

"Hoy vamos a saber el sexo de nuestro bebé, vamos hacer una transmisión en Zoom, solo con gente muy cercana, y le vamos a contar si es hombre o mujer”, mencionó la modelo en sus historias de Instagram.