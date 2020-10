Aída Martínez responde a detractores: “Dejen tranquila mi pancita”

Aída Martínez se cansó de las críticas sobre su embarazo, ya que muchos afirman que la modelo esconde su barriguita cuando posa sensualmente para sus fotos.

“En vez de estar diciéndome: ‘¿por qué ocultar la panza? ¿por qué te sumes?’ No es mi culpa que no se me vea la panza, hay veces que se me nota más y otras que no. Es la manera de llevar mi embarazo”, expresó.

La también influencer se encuentra en la dulce espera, así que no dudó usar su cuenta de Instagram para responder a los comentarios negativos que está recibiendo por el desarrollo de su embarazo.

“Hay mucha gente que se entromete en tu vida y te dicen lo que tienes que hacer, si está bien o mal. Hay mucha polémica porque si tengo mucha panza o no tengo panza, entonces acá lo importante es que yo esté bien y que mi bebe esté bien”, respondió contundentemente.

Finalmente, la modelo arequipeña recomendó a sus seguidores que se dejen de preocupar por su vida y que se enfoquen en la suya propia, ya que si no les gusta el contenido que ella comparte la pueden dejar de seguir. Además, expresó que está pasando por el mejor momento de su vida y no va dejar de disfrutar lo que le gusta hacer.

“Acá lo último que importa es el tamaño de la barriga, lamentablemente es una idea que se tiene, porque cuando una mamá está embarazada, aprovechan en comer, tirarse al abandono, darse gustitos, no es mi caso, trato de cuidarme lo más que puedo, es mi manera y deberían respetarlo”, manifestó.

Aída Martínez bloquea a usuaria que habló del desarrollo de su bebé

Por otro lado, la influencer también compartió en su Instagram una historia donde menciona que una usuaria le dijo que su bebé no se está desarrollando bien porque se hizo una liposucción.

“Ya esta vaina me da risa. Resulta que una chica ha comentado que mi bebé no se está desarrollando porque yo me hice una liposucción, y por eso no se desarrolla mi hijo porque me operé”, comentó Martínez en tono sarcástico y con el siguiente mensaje escrito en el clip: “Obvio que la bloquee”.