Rosángela Espinoza niega abandonar sus estudios o Esto es guerra

Enfocada en su futuro, así está Rosángela Espinoza que pronto acabará la carrera universitaria, mientras a la par trabaja en Esto es guerra y se muestra decidida de poder realizar ambas cosas.

La modelo conversó con América Espectáculos, donde reflexionó sobre lo agitado que tiene los horarios, además de descartar la idea de alejarse del programa de competencia.

Por otro lado, Espinoza lamentó no tener vacaciones, pero se siente mentalmente preparada para poder seguir con sus estudios en la UPC y seguir desempeñándose como fuerte competidora en Esto es guerra.

“Trabajo y con esto pago mis estudios, muchas cosas. Siento que amo mi trabajo, me encanta estar en el programa, dar lo mejor de mí (…) Me siento muy bien, pero, por otro lado, no voy a dejar los estudios. No voy a dejar el programa, menos mis estudios. Lo que sí es que no tengo vacaciones”, señaló.

Ronságela Espinoza se ve como productora de TV

La modelo indicó que gracias a su paso por la televisión ha aprendido mucho y está agradecida con la experiencia, pero eso no quiere decir que se vean en un futuro conduciendo. La integrante de Esto es guerra expresó su deseo de seguir los pasos de Peter Fajardo y convertirse en productora.

“Me veo detrás de cámaras, por ejemplo, producir una película, ser la productora de un programa de televisión, quisiera ser una productora como Peter Fajardo, o sea famoso”, señaló Rosángela Espinoza.

Por otro lado, también dijo que esta pandemia la ha hecho madurar y que ya no desea meterse en discusiones con sus compañeros.

“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la “popis” del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó. Quiero divertirme en el programa y proyectar una buena imagen para los niños, y seguir aprendiendo. Siento que estoy más madura que antes y ahora antes de hacer algo, lo pienso dos veces", resaltó.