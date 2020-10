Ernesto Pimentel se pronuncia sobre salida de La Paisana Jacinta de la TV

Ernesto Pimentel se pronuncia sobre la salida de La Paisana Jacinta de la TV. Como se recuerda, la Corte Superior de Justicia de Cusco tomó la decisión de prohibir la emisión del programa Jorge Benavides.

El espacio no será emitido en los medios de comunicación, por considerar que el personaje atenta contra el derecho de las mujeres indígenas y promueve la discriminación.

"Nunca me he referido en ningún término a Jorge Benavides y siempre he mantenido mi distancia con 'La Paisana Jacinta. El humor se debe manejar con las nuevas pautas para entretener", explicó el actor cómico, quien aseguró que es muy respetuoso con las leyes y deben cumplirse.

"No puedo cuestionar al Poder Judicial. A parte la autorregulación es parte de las leyes", agregó.

Respecto a su personaje y las críticas sobre la 'Chola Chabuca', Ernesto Pimentel señaló que su caracterización está hecho con lo mejor de su persona, sin deseos de desmerecer a nadie.

"Con mis ganas de vivir, el amor al Perú, y siempre ha sido la dueña de su destino, nunca ha sido sometida, no permitió que le peguen ni le empujen. En cada capítulo de los programas que conducí mostró lo mejor de la cultura", puntualizó.

Ernesto Pimentel: "El humor debe autorregularse"

El programa de Ernesto Pimentel, "El Reventonazo de la Chola", cumple 13 años y lo celebrarán a lo grande este sábado 24 de octubre en su programa. Ante ello, el humorista hizo un repaso en todo este tiempo, donde no evitó hacer una reflexión.

"Yo siento que es importante que el humor tiene una deuda con la sociedad. A veces podemos ser indolentes con lo que puede parecer que estaba bien antes y ahora no. Dese ese punto de vista, el humor tiene que autorregularse", comentó el creador de la Chola Chabuca.

¿Cómo afronta Ernesto Pimentel las grabaciones de su programa en plena pandemia?

El actor asegura que para grabar cada edición del Reventonazo de la Chola tanto él como actores, equipo técnico e invitados deben cumplir rigurosamente con todas las medidas de seguridad.

“Nosotros tratamos de cuidarnos unos a otros. Desde que llegamos a estudios de Pachamac tenemos que someternos a todo un ritual. El Covid 19, no es una broma, es una cosa seria y así lo hemos entendido”, recalcó