Figuras nacionales alzan su voz contra declaraciones machistas y violación

Figuras de la TV se pronuncian sobre la denuncia que recae en 5 sujetos por haber violentado sexualmente a una joven de 21 años. Esta noticia perturbó a los ciudadanos, pero aún más la defensa machista de Paúl Muñoz, abogado de uno de los señalados. El letrado desvirtuó la denundia de la joven por gustarle la "vida social".

Ante ello, actores, actrices, periodistas, influencers y figuras del mundo político no dudaron en expresar su indignación.

A mí me gusta la vida social. Soy actriz y salí en varias películas sin ropa. Hice la bendita escena de la azotea. ¡Y eso no te da derecho a acosarme, ni a violarme!!! #AMiMeGustaLaVidaSocial

A través de sus redes sociales Anahí de Cárdenas, Mayella Lloclla, Claudia Cisneros, Melania Urbina, Susel Paredes y una lista interminable no dudaron en levantar su voz de protesta ante este caso y apoyaron el hashtag #AMiMeGustaLaVidaSocial.

Con este acto buscan que la población y las autoridades tomen conciencia y entiendan que no existe ninguna razón para defender una violación.

Los hombres tampoco se quedaron atrás, pues son muchos los que apoyan esta causa. Jesús Alzamora expresó lo que sentía en la publicación de Anahí de Cárdenas.

"Hay que ser muy imbécil o muy miserable para usar ese argumento como defensa legal", indicó el actor sobre lo dicho por el abogado Paúl Muñoz.

#AMiMeGustaLaVidaSocial Y por eso visto como me gusta, tomo lo que me gusta, bailo y me divierto como me gusta... y espero que en mi país se den las condiciones para que las mujeres podamos sentirnos libres y seguras!!!