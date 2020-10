Ximena Galiano: "Por sororidad estamos juntas en esto, porque si tocas a una, tocas a todas"

Las declaraciones de Paul Muñoz, abogado de los cinco jóvenes acusados de violación sexual, han generado malestar en la opinión pública. Para el defensor, se debería tomar en cuenta que a la agraviada “le gusta la vida social”.

Muñoz trató de minimizar sus palabras indicando que era un eufemismo, pero ya lo había dicho en frente de las cámaras de diversos medios de comunicación. Ante esto, distintas figuras de la televisión y redes sociales se han pronunciado, entre ellas la actriz e influencer Ximena Galiano.

Ximena Galiano se pronuncia en Instagram

La artista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje importante:

“Mi nombre es Ximena Galiano y me encanta irme de fiesta. Me gusta bailar reggaetón hasta el piso, tengo la misma cantidad de amigos hombres que mujeres, me gusta hacer nuevos amigos. He chapado con quien he querido y he tenido sexo con quien he querido. No solo me gusta la vida social, sino que tengo una vida social y eso no justifica que me acoses, ofendas, toques y me violes. Así que, socialmente y en sororidad estamos juntas en esto, porque si tocas a una, tocas a todas y exigimos justicia”, se le escucha decir a la actriz.

El clip que tiene, aproximadamente, una hora de publicado ha conseguido más de 50 mil reproducciones y varios comentarios apoyando sus palabras.

Entre los mensajes que le han escrito están: “Gracias por ser tan frontal Ximena con el caso ayudas un montón que una creadora de contenido como tú difunda la verdadera razón de ser de nuestra lucha”, “Cuando se dice NO es NO, ojalá los hombres entiendan eso y paren con los abusos sexuales”, “Me has puesto la piel de gallina… Bien dicho Xime”.

Cabe mencionar que, a raíz de estas declaraciones se ha vuelto tendencia en las redes sociales el hashtag #Amímegustalavidasocial.