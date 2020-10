Rosángela Espinoza quiere ser productora de TV: "He madurado"

Rosángela Espinoza señaló que está agradecida por todo lo que le ha dado la televisión, sin embargo, no ve su futuro frente a la pantalla, sino detrás. La integrante de Esto es Guerra señaló que quiere ser productora, como Peter Fajardo, realizador del reality.

“Me veo detrás de cámaras, por ejemplo, producir una película, ser la productora de un programa de televisión, quisiera ser una productora como Peter Fajardo, ósea famoso”, señaló Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, la joven se encuentra en la recta final de Divas EEG, cuyo desenlace se podrá ver este jueves 8 de octubre por Esto es Guerra.

“Yo no me siento en desventaja ante mis compañeras por no ser bailarina profesional. Pero sí soy consciente que el jurado va estar pendiente de mi línea, de que estire el brazo, la punta del dedo y otros detalles. La verdad que eso no me preocupa, igual estoy ensayando. Hay que hacerlo bonito, limpio y que todos lo disfruten”, explicó la joven.

Rosángela Espinoza cuenta que la pandemia le ha hecho madurar

La chica selfie señaló que esta pandemia le ha hecho cambiar mucho, y que ya no está interesada en pelearse con nadie, sino a destacar en el programa.



“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la “popis” del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó. Quiero divertirme en el programa y proyectar una buena imagen para los niños, y seguir aprendiendo. Siento que estoy más madura que antes y ahora antes de hacer algo, lo pienso dos veces", resaltó.

“Este año, no quise hacer show, sino convertirme en la mejor competidora del programa. Y sí es cierto, que la pandemia cambia a la gente, porque te das cuenta que hay que valorar la vida, la libertad, debemos animarnos unos a otros. No es momento de atacarnos, sino de ayudarnos, también es un tema de madurez”, acotó la joven.