Karla encaró a Leonard por no cumplir con manutención y aparecer bebiendo

Karla Tarazona decidió pronunciarse luego que Leonard León fue captado con una joven en una reunión. A su vez, la presentadora dejó un contundente mensaje al cantante tras no cumplir con el pago completo de la pensión de sus menores.

¿Qué le dijo Karla Tarazona a Leonard León?

Tarazona señaló que no cree que lo hayan “sembrado”, tal como lo afirmó León al defenderse:

“Quiere pasar 600 soles (de pensión de alimentos), pero bien que tiene para el trago y mujeres. Sin embargo, para pagar la alimentación de sus hijos no tiene. No sabemos en qué gasta, todo se lo dejo a Dios y a la justicia”, sostuvo la locutora de radio.

Hace unas semanas, León manifestó su fastidio por el pago de la manutención, ya que afirmó que no le alcanzaba el dinero. “No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, comentó.

Por su lado, Olenka Cuba, la pareja del cantante, señaló al programa “Amor y fuego” que se siente decepcionada de León por el último ‘ampay’ que protagonizó.

“Teníamos cuatro años juntos, nos habíamos separado, pero él me pedía regresar por la familia. Ya veníamos con varios problemas, se intentó y ahora pasó esto (ampay). Me dijo que lo ‘sembraron’, no le creo. Así te tienten, uno no puede caer por más borracho que estés”, sentenció Cuba.