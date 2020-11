Jennifer López lanza nueva canción hecha por compositor peruano

La estrella internacional Jennifer López acaba de lanzar su tema ‘In the morning’, una nueva canción que ya está en todas las plataformas digitales de música.

El proyecto es parte del trabajo del peruano Patrick Romantik, que en una entrevista con Magaly Medina brindó detalles de cómo recibió la propuesta para ser parte de este gran éxito musical.

“Fue muy sorprendente. A todos nos avisaron como hace una semana, yo estando en Lima no lo creía. Mira la vida que regalo me da, de pronto Jennifer me iba a grabar una canción en inglés, algo que yo había anhelado tanto. Le encantó y dijo que quería que sea para su próxima marca porque el tema habla sobre el cuerpo”, mencionó el peruano.

Cabe mencionar que hace solo algunos días, Patrick Romantik estrenó una nueva canción con el grupo de cumbia Corazón Serrano llamado ‘No sé nada de amor’.

¿Cuáles son los trabajos más importantes de Patrick Romantik?

Los trabajos más representativos de Patrick son los que hizo de la mano de Thalía, Becky G y Enrique Iglesias.

"Marry Me": Jennifer Lopez y Maluma aplazaron su película hasta el 2021

A causa de la pandemia de la Covid-19, Jennifer Lopez y Maluma se vieron en la necesidad de aplazar el estreno de su comedia romántica llamada "Marry Me". La fecha está prevista para el 14 de mayo de 2021.

La diva del Bronx volverá a las pantallas después del gran éxito con ‘Hustlers’, y lo hará de la mano del cantante de Maluma.