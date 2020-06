Kalimba: "Mantengamos la distancia social y sigamos las normas"

El artista mexicano Kalimba, recordado por su paso como uno de los más queridos jurados en el reality La Voz, tiene muy presente al pueblo peruano en medio de esta emergencia sanitaria y no dudó en recomendarle a sus seguidores mantener la distancia social y a seguir las normas sanitarias para lograr vencer al covid-19.

El artista pidió tomar las medidas impuestas con la máxima seriedad y mostró su preocupación de que en algunos países se levanten las restricciones y el aislamiento, "actualmente vivo en México y aquí ya levantaron la cuarentena el lunes pasado".

"Tengo que admitir que no estoy cien por ciento seguro si debieron haberlo hecho, pero bueno; ahora está en nosotros los ciudadanos seguir las normas. De preferencia, los que no tengamos una razón para salir, pues no salgamos. Para toda mi recomendación es no salir sin tapabocas, mantengamos la distancia, esto debe ser una constante", señaló el artista.

Pero este confinamiento, lejos de alejarlo de su público y del arte, lo tiene más motivado y así lanzó un nuevo sencillo titulado "Una canción así", "la verdad está bien rico y creo que en Perú les va a gustar un montón".

El artista contó que su gira aún sigue en pie, pese a que aún las restricciones continúan en diversos países, "la gira sigue planeada, ahora está en stand by, pero cuando nos den luz verde continuamos. Quiero ir a Perú porque es como mi segundo hogar. Regresaré prontito", sostuvo en enlace con "América Hoy".

(Con información de Andina)