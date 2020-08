Murió Chadwick Boseman, protagonista de “Black Phanter”, a sus 43 años | VIDEO

El actor de Hollywood, Chadwick Boseman, falleció este viernes 28 de agosto después de haber luchado durante 4 años contra el cáncer de colón.

Lamentablemente, el protagonista de Black Phanter, del Universo Cinematográfico de Marvel, destacando en la cinta de Avengers en 2018 y 2019, no pudo recuperar y partió en medio de la pandemia.

El intérprete murió en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, expresó Nicki Fioravante a The Associated Press, según consignó The Hollywood Reporter.

La familia de Chadwick Boseman confirmó su muerte con nostálgico mensaje

La noticia lo confirmó su familia con un conmovedor comunicado a través de las redes sociales del actor: “Es con inconmensurable dolor que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman”.

Aunque el estadounidense se encontraba en la tercera etapa del cáncer, decidió no hacer público su estado de salud. “Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”.

Las mejores películas de Chadwick Boseman

Su personaje T’Challa apareció por primera vez en las taquilleras películas de Marvel en “Captain America: Civil War” en 2016, y su saludo “Wakanda por siempre” reverberó por todo el mundo tras el lanzamiento de “Pantera Negra” hace dos años.

Mira aquí un repaso de sus mejores interpretaciones:

¿Quién es Chadwick Boseman?

El actor nació el 29 de noviembre de 1976 en Carolina del Sur de Estados Unidos. Su carrera en Hollywood comenzó con su participación en el filme The Express: The Ernie Davis Story de 2008.

El artista también fue guionista y tuvo papeles en la serie de televisión, Lincoln Heights y en Persons Unkonwn. Otras actuaciones donde demostró su talento Chadwick Boseman fue con sus papeles: Da 5 Bloods del gran Spike Lee y 21 Bridges de Brian Kirk.