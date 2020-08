Christopher Gianotti: Extrabajadores lo denunciaron por no 'pagarles' su sueldo | VIDEO

Christopher Gianotti se manifestó luego de ser denunciado por 15 trabajadores de su discoteca Aguanile Salsa por deudas que estarían pendientes en pagar.

Ante ello, el exconductor de televisión rompió su silencio al ser consultado por el reportero de Lady Guillén, quién emitió el informe periodístico.

En el programa de Latina, dos jóvenes se pronunciaron para contar su experiencia sobre el sueldo que reclaman en medio de la pandemia.

Martin en uno de los que acusó al actor de no haber cumplido con su sueldo, quien indica que le deben más de seis mil soles por un contrato que empezó en 2016 y terminó en 2019.

“Presenté mi carta de renuncia con un acuerdo, solo me ha cancelado 250 soles. Luego me dice que no tiene dinero para cancelarme", comentó el joven a "Tengo algo que decirte”.

Además, sostuvo que el intérprete les habría enviado fuertes mensajes que los causaría de ‘robacelulares’ y sacándoles en cara que los ayudó cuando más lo necesitaban.

Christopher Gianotti respondió a la acusación de sus extrabajadores

De acuerdo al informe que dio a conocer Lady Guillén, se llegaron a comunicar con Gianotti vía WhatsApp, quien contó que sus tres empresas habrían quebrado por la crisis económica que vive el país.

"Ese es un tema que ve mi contadora. Tengo tres empresas quebradas, deudas de luz, agua, alquileres, préstamos personales, etc. Una historia más para contar. Lo vine contando en mis redes sociales. Puedes denunciar las empresas. No tengo nada más que decir", puntualizó el actor.