Familia de Christopher Gianotti da positivo al test de coronavirus

El actor Christopher Gianotti se mostró preocupado luego de expresar que sus familiares dieron positivo al test de coronavirus. Lo que más le aqueja es que está seguro que sus seres queridos han seguido al pie de la letra las medidas de seguridad.

“Nada es tan fuerte como cuando lo vives de cerca. La mamá de mis hermanos, y otros familiares a los que quiero mucho tienen covid-19, a pesar de haber seguido al pie de la letra el aislamiento, pero aún así adquirieron la enfermedad", contó desconcertado.

El artista trata de estar tranquilo con la situación, por lo que le ha hecho a la pandemia haciendo lo que más le gusta, entretener.

Es por ello que decidió lanzar a través de su cuenta de Instagram @SoyGianotti, Noche de Estreno, el cual se emite cada jueves y sábado a las 9 de la noche.

“Estoy muy agradecido con mis seguidores que fueron los que me alentaron a desafiar esta nueva travesía que me gusta mucho ya estoy preparando mi canal de You Tube que viene con muchas sorpresas”, indicó Gianotti