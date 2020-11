Angie Jibaja contó que fue contratada por empresa de Miami

La modelo peruana Angie Jibaja reveló a sus seguidores que se alejará de las redes sociales por un periodo, para poder concentrarse en un nuevo proyecto que tiene de la mano con una empresa de Miami, con la que preparará contenido exclusivo.

"Mis amores quiero contarles que firme un contrato con una compañía de Miami se llama Unlok.me. Les cuento de que se trata. Es como Instagram. Puedo colgar fotos videos canciones todo, pero es un contenido exclusivo", anunció la ex chica reality a través de su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la popular ‘Chica de los tatuajes’ indicó que buscará ahorrar todo el dinero que gane para darles un futuro a sus hijos, pues no habría conseguido algún contrato en la televisión peruana, a la que acusó de sobrevalorar a los artistas. "Amores quiero que entiendan, yo debo vivir, ahorrar dinero para forjar el futuro de mis hijos".

"No trabajo en la televisión peruana hace mucho tiempo. No me han llaman para ningún proyecto. Ellos están acostumbrados a hacer dinero con el mundo sin pagarles, y yo no trabajo gratis... Perdón por no subir mucho contenido aquí. Mi gente hermosa, espero que me entiendan. Debo trabajar", manifestó.

Romina Gachoy feliz por la nueva etapa de Angie Jibaja

Hace un mes la uruguaya, Romina Gachoy se pronunció sobre el acercamiento de Angie Jibaja con sus hijos, ya que llevaba mucho tiempo sin verlos.

"Hoy por hoy, creo que estos años han servido para madurar. Con Jean Paul tenemos ocho juntos y eso hace que sea más sólido y por la parte de Angie queremos que esté bien porque eso va a repercutir en los chicos y es lo que priorizamos”, comentó la joven a “En modo espectáculos”.