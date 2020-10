Romina feliz al ver el cambio de Angie: “No soy el reemplazo de ella con sus hijos”

Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, rompió su silencio tras darse a conocer el reencuentro que tuvo Angie Jibaja con sus hijos, después de varios meses sin verlos.

Ante ello, la pareja del cantante confesó contenta que los menores observaron a su mamá bien en medio de su recuperación y nunca intentará reemplazar el rol de la modelo en la vida de los menores.

Romina Gachoy feliz por la recuperación de Angie Jibaja

"Hoy por hoy, creo que estos años han servido para madurar. Con Jean Paul tenemos ocho juntos y eso hace que sea más sólido y por la parte de Angie queremos que esté bien porque eso va a repercutir en los chicos y es lo que priorizamos”, comentó la joven a “En modo espectáculos”.

Luego de exponerse el emotivo encuentro de Jibaja con sus pequeños, Gachoy manifestó que las visitas se irán incrementando poco a poco.

“Yo estoy viendo que ella está haciendo las cosas bien. Solo mantenemos comunicación, pero los chicos irán a verla poco a poco. Ellos están felices, me dicen que ven bien a su mamá y eso me alegra mucho”, sostuvo.

Además, Romina expresó que no hace diferencias entre su hijo y los de Angie, ya que los quiere y se emociona cada vez que le dicen mamá, pero no pretender reemplazar a la modelo.

“La verdad que cuando uno asume todo con amor, no es difícil. Te da fuerza todos los días. Cuando ellos llegaron, fue igual, el mismo trato que tengo con mi hijo, los tengo con ellos. Ellos se sienten especiales, sienten que es su hogar y eso no tiene precio”, agregó.

“La verdad fue una mezcla de muchas emociones, primero fue mucha emoción por lo que había generado en ello, pero también temor de que ellos pierdan la brújula porque ellos tienen a su mamá y si ellos me adoran al punto de considerarme como una segunda mamá, eso es hermoso”, finalizó.

Angie Jibaja le pidió disculpas a Romina Gachoy: “Ha cuidado bien a mis hijos”

La modelo Angie Jibaja, en conversación con el programa ‘Modo Espectáculos’, expresó que no siente rencor por Romina Gachoy (la nueva pareja del padre de sus hijos) y reconoce que muchas veces ‘habló de más’.

"Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, mencionó.