José Eduardo confiesa cómo sería vivir con su papá y hermanos en la misma casa

José Eduardo Derbez el hijo hombre menor del comediante y productor Eugenio Derbez narró un poco cómo sería la vida junta a toda su familia. Recordemos que la familia más famosa de México tiene un reality show estrenada hace algunos meses en Amazon Prime.

¿Cómo tomó el viaje José Eduardo Derbez?

Recordemos que ‘De viaje con los Derbez’ nos muestra a Eugenio Derbez de viaje con sus 4 hijos, su actual esposa y la pareja de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann. Esto resultó ser un poco chocante para algunos, pero al final las cosas salieron bien.

José Eduardo fue uno de los que tuvo mucho miedo al inicio:

"Me daba miedo que hubiera una ruptura familiar o que hubiera pleitos muy fuertes. Fue mucho miedo pero creo que eso me ayudo que yo iba con las expectativas de que todo iba a salir muy mal y creo que por eso no lo sufrí tanto".

El joven de 27 años también expresó que él es muy diferente a toda su familia. "somos como el agua y el aceite y yo soy el más diferente de todos ellos", indicó.

José Eduardo también se atrevió a hablar sobre cómo sería su vida si todos estarían viviendo en la misma casa:

“Creo que no estaría aquí, estaría internado en un psiquiatra, pues nada más hay que ver la serie y con eso te contestas todo. Y eso que fue un mes nada más.”