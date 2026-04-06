¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 7 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.
La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Corte de agua este 7 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas
Ate
- Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Hijos de Apurímac 5ta y 6ta zona. Pilones parte alta de la 5ta zona
- Hora de corte: 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53), A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 55A).
- Hora de corte: 1.00 p. m. a 8.00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: A.H. Comité Unificado Villa Canta. A.H. Pampa de Independencia. P.J. El Progreso. U. Popular Independencia. P.J Cerro Los Incas.
- Hora de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante: Ten a la mano tu número de suministro