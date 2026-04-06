Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 7 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas
    ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 7 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua este 7 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    Ate

    • Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Hijos de Apurímac 5ta y 6ta zona. Pilones parte alta de la 5ta zona
    • Hora de corte: 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53), A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 55A).
    • Hora de corte: 1.00 p. m. a 8.00 p. m.

    Independencia

    • Zonas afectadas: A.H. Comité Unificado Villa Canta. A.H. Pampa de Independencia. P.J. El Progreso. U. Popular Independencia. P.J Cerro Los Incas.
    • Hora de corte: 12.00 m. a 8.00 p. m.
    ¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?

    • Llama al Aquafono: (01) 317-8000
    • Importante: Ten a la mano tu número de suministro
    ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas
