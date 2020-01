José Eduardo Derbez se pronuncia ante beso de Victoria Ruffo y Vadhir Derbez [VIDEO]

El hijo mayor de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, sorprendió con sus declaraciones en un medio mexicano al hablar sobre un beso entre su madre, la actriz Victoria Ruffo, y su medio hermano Vadhir Derbez, debido a que ambos pertenecen al mundo de las telenovelas en México.

Una incómoda situación podría remecer a la familia Derbez, debido a que la expareja de Eugenio es una de las principales figuras de la actuación en México y el destino podría generar que alguno de sus roles se cruce con Vadhir. Ante este hipotético caso, Eduardo no dudó en pronunciarse sobre lo que pasaría.

Pese a que la situación podría ser muy poco probable, no es una idea descabellada para el futuro, ya que los actores pueden cruzarse en las producciones a raíz de los requerimientos de los directores. Ante esta posibilidad Eugenio Derbez habló sobre ello y lo que pensó entre el beso de Mauricio Ochman y Victoria Ruffo.

Mauricio Ochman y Victoria Ruffo en telenovela "Victoria"

Como se recuerda, la pareja y yerno de Eugenio Derbez, Mauricio Ochman, se dio un apasionado beso con la expareja del actor en la telenovela "Victoria". El suceso provocó un momento curioso en la familia, debido a que actualmente el actor es esposo de Aislinn Derbez, hija de Eugenio.

Al recordar lo sucedido entre su madre y cuñado, José Eduardo Derbez también reveló lo que sentiría si lo ve besando a su madre: "No hay forma. No, que asco, no, es como muy enfermo", sentenció el actor de televisión, afirmando que no estaría de acuerdo con esa incómoda situación.

"Primero mi papá con mi mamá, después Mauricio con mi mamá, después mi hermana con Mauricio. Está como medio enfermón la situación", dijo el actor, provocando las risas de las conductoras del programa.