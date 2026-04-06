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Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El IGP reporta sismos en varias regiones del país; se recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.

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    Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú: magnitud del último sismo. | Composición: Wapa
    Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! Esta primera semana de abril de 2026 se registraron varios sismos en distintas regiones, informó el Instituto Geofísico del Perú. La población se mostró preocupada, especialmente por tratarse del inicio del año. Según los canales oficiales del IGP, el último temblor se registró el domingo 5 de abril.

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    Entre los reportes, se registró un sismo de magnitud 3.6 a las 6.47 p. m., a 36 km al noreste de Canta, en Lima. Este evento tuvo una profundidad de 22 km. Recuerda siempre mantener una mochila de emergencia lista ante cualquier eventualidad.

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    Líneas de emergencia que debes tener a la mano

    Ante cualquier sismo o desastre natural, estas son las principales líneas de atención en el país:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud mujeres: 01 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.

    ¿Qué hacer durante un sismo?

    El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:
    Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras (columnas, muros estructurales).

    • Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
    • No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
    • Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
    • Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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