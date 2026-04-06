Conoce a Sharik Danae nueva integrante de Corazón Serrano y su impactante historia

Corazón Serrano presenta a Sharik Danae como su nueva integrante tras casting nacional y genera expectativa en la cumbia peruana.

La cumbia peruana tiene un nuevo rostro joven que promete dar que hablar. Corazón Serrano presentó oficialmente a su flamante integrante tras semanas de audiciones que mantuvieron a sus seguidores atentos.

Sharik Danae se convierte en la nueva voz de Corazón Serrano

El anuncio se realizó el 5 de abril en El Remanso de Comas, donde la agrupación eligió a quien ocupará un lugar en su alineación. La elegida fue Sharik Danae, una joven de 19 años que logró imponerse entre decenas de aspirantes de distintas partes del país.

La banda no tardó en confirmar la noticia en redes sociales con un mensaje que marcó el inicio de esta nueva etapa: “Hoy comienza un nuevo capítulo. Le damos la bienvenida a nuestra nueva integrante Sharik Danae, ganadora del casting de Corazón Serrano”.

Su ingreso no solo representa una oportunidad personal, sino también una apuesta del grupo por refrescar su propuesta musical con nuevos talentos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Leodan Guerrero, quien resaltó las cualidades de la joven artista: “El talento no siempre viene con experiencia en un género, pero cuando hay voz, actitud y corazón, lo demás se trabaja. Con 19 años, Sharik tiene algo que no se enseña: interpretación y fuerza vocal. La cumbia se aprende… el talento no. Bienvenida a la familia”.

Por su parte, la cantante también reaccionó con emoción al anuncio: “Muchas gracias Corazón Serrano por la cálida bienvenida. Los amo”.

De los escenarios de imitación al salto a la cumbia

Antes de este gran paso, Sharik Danae ya había comenzado a construir su camino en la música. Su nombre empezó a sonar con fuerza tras su paso por el programa 'Yo soy', donde destacó como imitadora de Mon Laferte y logró llegar a la final en tres ocasiones.

Desde entonces, no se detuvo. Inició su carrera como solista desde muy joven, lanzando canciones propias que exploran emociones intensas dentro del pop romántico, lo que le permitió conectar con una audiencia fiel.

Ahora, su ingreso a Corazón Serrano marca un punto de inflexión: pasa de los escenarios televisivos y proyectos independientes a formar parte de una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia norteña.