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Congreso propone descuentos universitarios para veteranos de las FF. AA. y sus hijos: conoce los detalles del proyecto

Congreso debate nuevos beneficios para veteranos de guerra y evalúa bono vitalicio de S/1.130 que dependerá del Ejecutivo.

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    Congreso propone descuentos universitarios para veteranos de las FF. AA. y sus hijos: conoce los detalles del proyecto
    Miles de veteranos se verían beneficiados, así como sus hijos.
    Congreso propone descuentos universitarios para veteranos de las FF. AA. y sus hijos: conoce los detalles del proyecto

    El Congreso vuelve a poner sobre la mesa una deuda histórica con quienes participaron en la defensa del país. Este lunes 6 de abril, la Comisión de Defensa Nacional debatirá un predictamen que busca ampliar los beneficios para los veteranos de guerra y de la pacificación nacional.

    Congreso evalúa nuevos beneficios para veteranos de las Fuerzas Armadas y PNP

    Actualmente, los veteranos ya cuentan con una serie de derechos reconocidos por ley. Sin embargo, la propuesta en agenda plantea incorporar tres nuevos beneficios que apuntan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

    Entre las medidas que se discutirán destacan:

    • Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
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    • Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
    • Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

    En el caso del beneficio educativo, el predictamen aclara que no se trata de una obligación para las universidades, sino de acuerdos voluntarios entre el Estado y las casas de estudio.

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    Bono vitalicio: decisión final queda en manos del Ejecutivo

    En paralelo, el Congreso ya aprobó una norma que establece un bono mensual vitalicio de S/1.130 para los veteranos de la pacificación nacional. Esta medida beneficiaría inicialmente a mil 799 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    La implementación será progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios según su edad. El costo estimado para el primer año asciende a 24 millones de soles.

    Para acceder a este subsidio, los solicitantes deben haber sido reconocidos oficialmente como “Veteranos de Guerra y de la Pacificación Nacional” por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

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    El bono será vitalicio, intransferible y no tendrá carácter remunerativo ni pensionable. Además, el plazo para solicitarlo se extenderá hasta el 31 de julio de 2027.

    Ahora, la decisión final recae en el Ejecutivo. El presidente interino José María Balcázar tiene hasta el 14 de abril para promulgar u observar la ley. De no hacerlo, el Congreso procederá con su publicación oficial.

    Actualmente, el país registra cerca de 12 mil veteranos reconocidos, entre quienes participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000 y aquellos que formaron parte de conflictos armados internacionales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Congreso propone descuentos universitarios para veteranos de las FF. AA. y sus hijos: conoce los detalles del proyecto
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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