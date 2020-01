Esposo de Victoria Ruffo habló sobre la "bisexualidad" del hijo de Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez quien es hijo de los exitosos artistas mexicanos, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, tuvo un año complicado y polémico tras difundirse en una revista que era bisexual, poniendo en duda su orientación sexual.

Ante este tema controversial, el esposo de la protagonista de 'La Madrastra' no se quedó callado y sorprendió a todos los seguidores del joven, al revelar detalles personales antes no contado.

¿Quién es el esposo de Victoria Ruffo?

La artista no solo es respetada por su trayectoria actoral, también ha demostrado mantener una vida privada fuera de los escándalos pero ha sido parte de la compañía del hombre de su vida, su esposo Omar Fayad quien es un conocido político mexicano.

El aporte del diputado ha significado mucho en la vida de José Eduardo, pues lo crió desde pequeño. Por ello, Eugenio se siente contento por el aporte de Fayad en su hijo. “Estoy muy agradecido con él porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho”.

Esposo de Victoria Ruffo sobre bisexualidad de José Eduardo Derbez

Omar habló claro y fuerte antes los rumores de José Derbez. “No le di ninguna importancia. Ni le afectó a la familia, ni le afectó al Gobierno, porque la verdad de las cosas muchas veces algunas personas publican cosas que no son ciertas. Pero bueno, es una gente pública ya es un personaje público”.

“Los personajes púbicos estamos siempre expuestos, entonces tenemos que pensar por una parte que no nos debe de afectar, y si lo fuera tampoco nos afectaría. No lo vamos dejar de querer y no dejaríamos de querer a nadie por sus preferencias. No lo es, con mucho respeto a quien si lo son, él no, pero si lo fuera lo querríamos igual”.

Hijo de Eugenio Derbez habla sobre su bisexualidad

“Sé quién soy y la gente que me conoce sabe quién soy. No tengo nada que decir. No tengo idea quién sea esa mujer (que habló de mí), no la conozco”.

¿Cuántos años tiene José Eduardo Derbez?

El primogénito del productor mexicano y la primera intérprete nació en 1992 el 14 de abril. A sus 27 años, José Eduardo ha comenzado a destacar desde su última participación en 'De viaje con los Derbez', sirvió para que sus seguidoras puedan conocerlo mejor.

Vídeo - Eugenio Derbez y José Eduardo en 'De viaje con los Derbez'