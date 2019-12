Eugenio Derbez culpó a Victoria Ruffo por los defectos físicos de su hijo José Eduardo [VIDEO]

Eugenio Derbez continúa sorprendiendo con sus revelaciones a través del reality show que protagoniza junto a sus hijos llamada: "De viaje con los Derbez", la cual se estrenó en octubre pasado a través de la plataforma Amazon Prime Video, y donde se expuso cómo es la convivencia del comediante junto a toda su familia.

Recientemente, un vídeo compartido a través de la cuenta oficial de Instagram ha sorprendido a los miles de fans del comediante, debido a que no dudó en hablar sobre los defectos de su hijo, incluso se atrevió a acusar a su expareja Victoria Ruffo sobre ello.

La cinta inicia con Eugenio y José Eduardo, siendo éste último quien comenta a su padre que tiene un defecto físico muy grave y notorio: "Te quería comentar que me he dado cuenta que tengo mi lado derecho del cuerpo más grande que el izquierdo, pero grave", dijo preocupado el joven.

Pero su revelación no quedó allí, ya que habló más a fondo de su problema: Yo entiendo que muchas personas sí tienen un lado más grande que el otro, hasta un brazo, un ojo, la bubi, todo. Por ejemplo, mis dientes del lado derecho son muchísimo más grandes que los del lado izquierdo, que son chiquitos, cuando me pongo lentes me quedan chuecos", le dijo a u padre.

Respuesta de Eugenio contra Victoria Ruffo

Ante la revelación, el actor no dudó en echar la culpa a Victoria Ruffo de lo sucedido: "Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo, pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que a mí no me eches la culpa", dijo Eugenio.

Sin embargo, también afirmó que el lado izquierdo de José Eduardo es heredado de la familia Derbez y, por consiguiente, su lado derecho es por la familia de su madre. "La mamá es del lado derecho, yo soy del lado izquierdo y de ahí es que lo heredó, lo heredó de allá no de acá", sentenció el actor.

¿Cuántos años tiene Eugenio Derbez?

Eugenio González Derbez, más conocido como Eugenio Derbez, es un comediante, guionista, escritor, empresario, productor, director de cine, teatro y televisión mexicano. Después de haber participado en programas semanales como Cachún cachún ra ra!. El actor nació el 2 de septiembre de 1961, por lo que actualmente tiene 58 años.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Los actores eran vistos como la pareja perfecta, ya que ambos estaban creciendo profesionalmente, además, se convirtieron en padres de un niño al que llamaron José Eduardo.

Sin embargo, cinco años después del nacimiento de su hijo anunciaron su separación y esto fue en 1996. Desde ahí comenzó el proceso de divorcio y una serie de peleas por la custodia de su primogénito.

Todo comenzó cuando Victoria Ruffo acusó a Eugenio Derbez de engañarla con una supuesta boda que él orquestó con sus amigos comediantes.