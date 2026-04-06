Pamela López dejó a todos sorprendidos al dar a entender que tendría datos sensibles sobre la hija de Melissa Klug y señaló a la exchica reality como la persona que le habría proporcionado esa información.

La tensión en el reality La Granja VIP continúa en aumento y, en esta ocasión, tuvo como protagonista a Pamela López, quien lanzó un comentario que no tardó en generar revuelo en redes sociales y avivar la polémica en torno a Samahara Lobatón.

En medio de una charla que parecía habitual, pero que terminó cargada de indirectas, la trujillana dejó entrever que manejaría información delicada sobre la influencer, intensificando así los conflictos que ya se venían desarrollando dentro del programa.

Todo se dio durante la transmisión en vivo del reality, un formato que muestra en tiempo real la convivencia de los participantes y que, por su exposición constante, suele dar paso a momentos espontáneos y sin filtro. Fue en ese contexto que Pamela, conversando con Gabriela Herrera, sorprendió al referirse directamente a Samahara con una declaración que no pasó desapercibida.

El diálogo giraba en torno a los recientes roces dentro del espacio, especialmente los relacionados con Melissa Klug, madre de Samahara, con quien López ha tenido varios enfrentamientos.

Pamela López afirma que sabe mucho de Samahara

Sin rodeos, Pamela López lanzó una frase que marcó el momento y se convirtió en uno de los más comentados del reality:

“Ivana Yturbe es mi amiga, ella ha parado mucho tiempo con ella (Samahara) y no voy a entrar en detalles porque no, porque no voy a hacerlo, pero yo sé mucha información por ella”.

Pamela López sabe más de Samahara

La mención directa a Ivana Yturbe añadió un nuevo ingrediente a la controversia, ya que, según López, sería la fuente de datos que le permitirían conocer aspectos poco conocidos de la vida de Samahara.

El impacto de sus palabras no solo radicó en lo que dijo, sino también en lo que decidió omitir. Al asegurar que posee “mucha información” sin dar más detalles, dejó abierta la puerta a especulaciones, generando expectativa entre los seguidores del programa y usuarios en redes.

Reacciones y nueva polémica

Sin embargo, la conversación no quedó ahí. En un giro aún más delicado, Pamela López compartió su percepción sobre la actitud de Samahara Lobatón, yendo más allá de una crítica superficial y sugiriendo una posible explicación más profunda.

“Desde mi punto, creo que es algo de salud mental porque la he analizado; siempre busca llamar la atención, es agresiva, todo lo resuelve así”, expresó, generando reacciones divididas.