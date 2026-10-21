¿Qué playas podrían verse afectadas? Oleajes anómalos de fuerte intensidad continuarán hasta el domingo 25 de octubre

La Marina advirtió oleajes fuertes desde Tumbes hasta Tacna entre el 20 y 25 de octubre . Conoce qué zonas serán afectadas y las recomendaciones.

La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la persistencia de oleajes anómalos en prácticamente todo el litoral nacional, desde Tumbes hasta Tacna. El fenómeno alcanzará intensidad fuerte en determinados tramos de la costa entre el martes 20 y el domingo 25 de octubre, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 42-26.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) indicó que las playas abiertas y semiabiertas serán las más expuestas al incremento de las olas, por lo que se recomienda evaluar las condiciones del mar antes de realizar actividades recreativas, pesqueras o portuarias.

¿Qué zonas tendrán oleaje fuerte?

En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, el oleaje aumentó a fuerte desde la noche del martes 20 y disminuirá temporalmente a moderado durante la mañana del miércoles 21.

Sin embargo, la intensidad volverá a subir desde la noche del jueves 22 y recién comenzará a disminuir durante la tarde del viernes 23.

Oleaje anómalo hasta el 25 de octubre.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje moderado proveniente del suroeste se intensificará a fuerte desde la tarde del jueves 22.

Una situación similar se producirá en el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna. En ambas zonas, la DHN prevé que el mar vuelva a una condición moderada durante la tarde del viernes 23.

¿Qué precauciones tomar ante los oleajes anómalos?

Ante este escenario, se recomienda evitar permanecer cerca de rompeolas, muelles o sectores donde las olas puedan ingresar con mayor fuerza.

INDECI aconseja restringir actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas cuando las condiciones del mar representen un riesgo, además de asegurar las embarcaciones que permanezcan en puertos y retirar a tierra aquellas de menor tamaño cuando sea posible.

También se pide evitar campamentos cerca del borde costero y mantenerse informado sobre las disposiciones que puedan adoptar las capitanías de puerto en cada localidad.

Oleajes podrían afectar playas abiertas y semiabiertas

La Marina precisó que el impacto será mayor en zonas directamente expuestas al suroeste, debido a la dirección de procedencia de las olas.