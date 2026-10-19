Pedro Pablo Kuczynski fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones cardíacas

PPK fue trasladado a la clínica Angloamericana, en San Isidro, luego de sufrir una descompensación mientras permanecía bajo detención preliminar por el caso Odebrecht.

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue ingresado de emergencia a la clínica Angloamericana, ubicada en San Isidro, durante la noche del martes 16 de abril de 2019, luego de presentar problemas cardíacos y un cuadro de presión arterial elevada. Su estado de salud obligó a que recibiera atención médica especializada.

El exjefe de Estado, de 81 años en aquel momento, se encontraba detenido en la Prefectura de Lima como parte de las investigaciones relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, las complicaciones en su salud motivaron su traslado al establecimiento médico.

¿Qué ocurrió con la salud de Pedro Pablo Kuczynski?

El entonces congresista Gilbert Violeta informó que Kuczynski había experimentado una alteración cardíaca que requería supervisión médica. Ante esta situación, fue trasladado por personal policial a la clínica para recibir las evaluaciones correspondientes.

El exmandatario también presentó un incremento considerable de su presión arterial, por lo que los especialistas determinaron que necesitaba permanecer bajo observación.

Posteriormente, se conoció que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para mantener un seguimiento más estricto de su evolución.

PPK afrontaba una investigación por el caso Odebrecht

La hospitalización ocurrió mientras el expresidente cumplía una orden de detención preliminar de diez días por las investigaciones sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht.

En paralelo, el Poder Judicial tenía previsto evaluar el requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra por presunto lavado de activos.

La emergencia médica generó preocupación en su entorno y puso especial atención sobre sus antecedentes cardíacos, mientras los profesionales de salud realizaban los procedimientos necesarios para estabilizarlo.