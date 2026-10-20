El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

El logro académico se asocia con una educación integral que comienza en el nivel inicial , incluyendo prácticas de estudio, disciplina y apoyo emocional, según representantes escolares para que lleguen a la UNMSM .

Los escolares obtuvieron posiciones destacadas, con cinco alcanzando el primer puesto en sus especialidades, y varios más logrando los segundos y terceros lugares en diversas carreras. | Foto: Andina/Difusión

Los escolares obtuvieron posiciones destacadas, con cinco alcanzando el primer puesto en sus especialidades, y varios más logrando los segundos y terceros lugares en diversas carreras. | Foto: Andina/Difusión

Un grupo de 50 alumnos de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Carabayllo, logró el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante las dos primeras fechas del examen de admisión 2027-I, llevadas a cabo el 17 y 18 de octubre. En esta ocasión, obtuvieron sus plazas en una evaluación que reunió a cerca de 19.000 aspirantes de diversas áreas.

Además del notable número de aprobados, los estudiantes brillaron por alcanzar primeros lugares en carreras de Ciencias e Ingeniería. Cinco de ellos aseguraron el primer puesto en sus especialidades, mientras que otros se situaron en el segundo o tercer lugar. Según la escuela, estos logros son fruto de una educación que se inicia desde el nivel inicial, integrando hábitos de estudio, disciplina, motivación y acompañamiento emocional.

San Marcos: estos estudiantes de Carabayllo destacaron en los primeros lugares del 2027-I

En el primer lugar se ubican Franco Herrera Payajo, de 16 años, en Química; Mauricio Arrascue Loyola, de 16 años, en Ingeniería Civil; Anghello Corasma Nolasco, de 15 años, en Ingeniería de Software; Manuel López Muñoz, de 16 años, en Estadística; y Santiago Montoya Nizama, de 16 años, en Ingeniería Geográfica.

Los segundos lugares fueron alcanzados por José Urquiza Antezana, en Ingeniería de Software; Edu Pacheco Sulla, en Ingeniería de Inteligencia Artificial; y Sadrith Rodríguez Vivanco, en Educación Secundaria. Todos tienen 16 años. En el tercer lugar se ubicaron Wilson Villar Paz en Ingeniería Mecánica de Fluidos; Oscar Santillana Ortega en Ingeniería Metalúrgica; y Mathius Poccoparchi Armas en Física, también con 16 años.

Estos resultados pertenecen a las dos primeras jornadas del proceso de admisión 2027-I de la UNMSM, que asigna sus evaluaciones presenciales de acuerdo a las áreas académicas. Las pruebas del 17 y 18 de octubre estaban destinadas a candidatos de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, además de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Disciplina, motivación y apoyo psicológico: el enfoque educativo en acción

Los representantes del colegio Juan Pablo Peregrino indican que la preparación de sus estudiantes comienza desde el nivel inicial. En esta etapa, se promueven valores y hábitos alineados con la disciplina académica, el estudio efectivo y la colaboración en clase. También enfatizan el respeto hacia docentes, compañeros y hacia uno mismo, y la responsabilidad ante nuevos desafíos.