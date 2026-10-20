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El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

El logro académico se asocia con una educación integral que comienza en el nivel inicial, incluyendo prácticas de estudio, disciplina y apoyo emocional, según representantes escolares para que lleguen a la UNMSM.

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    El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares
    Los escolares obtuvieron posiciones destacadas, con cinco alcanzando el primer puesto en sus especialidades, y varios más logrando los segundos y terceros lugares en diversas carreras. | Foto: Andina/Difusión
    El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares

    Un grupo de 50 alumnos de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Carabayllo, logró el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante las dos primeras fechas del examen de admisión 2027-I, llevadas a cabo el 17 y 18 de octubre. En esta ocasión, obtuvieron sus plazas en una evaluación que reunió a cerca de 19.000 aspirantes de diversas áreas.

    Además del notable número de aprobados, los estudiantes brillaron por alcanzar primeros lugares en carreras de Ciencias e Ingeniería. Cinco de ellos aseguraron el primer puesto en sus especialidades, mientras que otros se situaron en el segundo o tercer lugar. Según la escuela, estos logros son fruto de una educación que se inicia desde el nivel inicial, integrando hábitos de estudio, disciplina, motivación y acompañamiento emocional.

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    San Marcos: estos estudiantes de Carabayllo destacaron en los primeros lugares del 2027-I

    En el primer lugar se ubican Franco Herrera Payajo, de 16 años, en Química; Mauricio Arrascue Loyola, de 16 años, en Ingeniería Civil; Anghello Corasma Nolasco, de 15 años, en Ingeniería de Software; Manuel López Muñoz, de 16 años, en Estadística; y Santiago Montoya Nizama, de 16 años, en Ingeniería Geográfica.

    Los segundos lugares fueron alcanzados por José Urquiza Antezana, en Ingeniería de Software; Edu Pacheco Sulla, en Ingeniería de Inteligencia Artificial; y Sadrith Rodríguez Vivanco, en Educación Secundaria. Todos tienen 16 años. En el tercer lugar se ubicaron Wilson Villar Paz en Ingeniería Mecánica de Fluidos; Oscar Santillana Ortega en Ingeniería Metalúrgica; y Mathius Poccoparchi Armas en Física, también con 16 años.

    Estos resultados pertenecen a las dos primeras jornadas del proceso de admisión 2027-I de la UNMSM, que asigna sus evaluaciones presenciales de acuerdo a las áreas académicas. Las pruebas del 17 y 18 de octubre estaban destinadas a candidatos de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, además de Ciencias Básicas e Ingeniería.

    Disciplina, motivación y apoyo psicológico: el enfoque educativo en acción

    Los representantes del colegio Juan Pablo Peregrino indican que la preparación de sus estudiantes comienza desde el nivel inicial. En esta etapa, se promueven valores y hábitos alineados con la disciplina académica, el estudio efectivo y la colaboración en clase. También enfatizan el respeto hacia docentes, compañeros y hacia uno mismo, y la responsabilidad ante nuevos desafíos.

    La institución menciona que su modelo educativo también incluye motivación constante tanto en el aula como fuera de ella, junto con el apoyo emocional proporcionado por el área de Psicología. Estos elementos conforman el enfoque pedagógico que relacionan con el éxito en los ingresos a la universidad pública que consiguen año tras año.

    SOBRE EL AUTOR:
    El INSÓLITO MÉTODO de este colegio de Lima Norte que logró ingresar a 50 escolares a la UNMSM: Lograron los primeros lugares
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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