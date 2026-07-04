ES OFICIAL | Corte de luz programado este domingo 5 de julio por hasta 8 horas: un distrito de Lima será afectado

ES OFICIAL | Corte de luz programado este domingo 5 de julio por hasta 8 horas: un distrito de Lima será afectadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A tomar precauciones! Según el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, este es el horario oficial del corte programado para el domingo 5 de julio. Diversos distritos de Lima Metropolitana no contarán con servicio de energía eléctrica hasta por 8 horas. ¿Tu vivienda está entre las afectadas? En este artículo te contamos los detalles.
LEE MÁS: ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectados
¿Qué distritos de Lima no tendrán electricidad este domingo 5 de julio?
Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, estos son los detalles:
Carabayllo
- Zonas afectadas: Av. Chaviña / Los Algarrobos - C.P. Río Seco.
- Hora de corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
PUEDES VER: ONP inicia PAGO DOBLE desde este 7 de julio: revisa el cronograma y quiénes cobrarán gratificación por Fiestas Patrias
Recomendaciones
- Desconectar los equipos eléctricos antes del corte para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras el mayor tiempo posible para conservar los alimentos durante la interrupción.
- Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías portátiles y otros dispositivos electrónicos para asegurar la comunicación durante el corte.
- Evitar el uso de ascensores mientras dure la suspensión del servicio eléctrico y optar por las escaleras para prevenir accidentes.
- Contar con linternas, velas u otros sistemas de iluminación de emergencia, utilizándolos con precaución para evitar incidentes en el hogar.
- Mantener desconectados los equipos sensibles hasta que el suministro eléctrico se estabilice por completo tras el restablecimiento del servicio.
- Tener a la mano números de emergencia y prever alternativas para actividades esenciales que dependan de la energía eléctrica.