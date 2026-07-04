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ES OFICIAL | Corte de luz programado este domingo 5 de julio por hasta 8 horas: un distrito de Lima será afectado

¡Nuevo corte! Este 5 de julio de 2026, varios distritos de Lima enfrentarán cortes de luz programados de hasta 8 horas debido a trabajos de mantenimiento.

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    Corte de luz para el domingo 5 de julio: Solo un distrito de Lima se quedará sin el servicio de Pluz. | Composición Wapa
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    ¡A tomar precauciones! Según el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, este es el horario oficial del corte programado para el domingo 5 de julio. Diversos distritos de Lima Metropolitana no contarán con servicio de energía eléctrica hasta por 8 horas. ¿Tu vivienda está entre las afectadas? En este artículo te contamos los detalles.

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    ¿Qué distritos de Lima no tendrán electricidad este domingo 5 de julio?

    Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, estos son los detalles:

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    • Zonas afectadas: Av. Chaviña / Los Algarrobos - C.P. Río Seco.
    • Hora de corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
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    Recomendaciones

    • Desconectar los equipos eléctricos antes del corte para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
    • Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras el mayor tiempo posible para conservar los alimentos durante la interrupción.
    • Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías portátiles y otros dispositivos electrónicos para asegurar la comunicación durante el corte.
    • Evitar el uso de ascensores mientras dure la suspensión del servicio eléctrico y optar por las escaleras para prevenir accidentes.
    • Contar con linternas, velas u otros sistemas de iluminación de emergencia, utilizándolos con precaución para evitar incidentes en el hogar.
    • Mantener desconectados los equipos sensibles hasta que el suministro eléctrico se estabilice por completo tras el restablecimiento del servicio.
    • Tener a la mano números de emergencia y prever alternativas para actividades esenciales que dependan de la energía eléctrica.
    SOBRE EL AUTOR:
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    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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