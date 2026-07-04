ES OFICIAL | Corte de luz programado este domingo 5 de julio por hasta 8 horas: un distrito de Lima será afectado

¡A tomar precauciones! Según el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, este es el horario oficial del corte programado para el domingo 5 de julio . Diversos distritos de Lima Metropolitana no contarán con servicio de energía eléctrica hasta por 8 horas. ¿Tu vivienda está entre las afectadas? En este artículo te contamos los detalles.

Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, estos son los detalles: