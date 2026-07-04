Sedapal anunció un nuevo corte programado del servicio para este domingo 5 y lunes 6 de julio. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

Corte de agua para este domingo 05 y lunes 6 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Composición Wapa

Corte de agua para este domingo 05 y lunes 6 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Composición Wapa

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este 5 y 6 de julio se realizarán cortes del servicio en distintos horarios, en diversos distritos de Lima Metropolitana y con impacto en varias zonas.

La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal obedece a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital.

Corte de agua este domingo 5 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

El Agustino

Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.

1.00 p. m. hasta 11.50 p. m. Zonas incluidas: Urb. La Atarjea, Urb. Serensa, Nueva Sede del Cuartel Policial, Almacén Central de Redes Primarias, Micromedición, Fábrica de Pintura Croma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue.

Ate

Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.

1.00 p. m. hasta 11.50 p. m. Zonas incluidas: Urb. Huaycán zonas V, X y K, UCV 165A.

Corte de agua este lunes 6 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Cieneguilla

Horario: 8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.

8.00 a. m. hasta 8.00 p. m. Zonas incluidas: C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2), Asoc. Vivienda Virgen del Carmen, Asoc. Vivienda Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Vivienda La Rinconada, C.P. Tambo Viejo zonas G y E (R-P3).

San Juan de Lurigancho

Horario: 8.00 a. m. hasta 11.55 p. m.

8.00 a. m. hasta 11.55 p. m. Zonas incluidas: Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa.

Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa. Horario: 9.00 a. m. hasta 9.00 p. m.

9.00 a. m. hasta 9.00 p. m. Zonas incluidas: Urb. Las Flores 78.

La Molina

Horario: 2.00 p. m. hasta 11.50 p. m.

2.00 p. m. hasta 11.50 p. m. Zonas incluidas: Urb. La Pradera. Cuadrante: Av. Manuel Prado Ugarteche, Ca. Las Torcazas, Ca. Las Tórtolas, Ca. Las Palomas, Ca. Los Canarios, Ca. Los Colibríes, Ca. Los Ruiseñores.

Carabayllo

Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Carabayllo.

Villa María del Triunfo

Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Villa María del Triunfo.