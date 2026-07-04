ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este 5 y 6 de julio se realizarán cortes del servicio en distintos horarios, en diversos distritos de Lima Metropolitana y con impacto en varias zonas.
La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal obedece a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital.
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Corte de agua este domingo 5 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas
El Agustino
- Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
- Zonas incluidas: Urb. La Atarjea, Urb. Serensa, Nueva Sede del Cuartel Policial, Almacén Central de Redes Primarias, Micromedición, Fábrica de Pintura Croma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue.
Ate
- Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
- Zonas incluidas: Urb. Huaycán zonas V, X y K, UCV 165A.
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Corte de agua este lunes 6 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas
Cieneguilla
- Horario: 8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.
- Zonas incluidas: C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2), Asoc. Vivienda Virgen del Carmen, Asoc. Vivienda Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Vivienda La Rinconada, C.P. Tambo Viejo zonas G y E (R-P3).
San Juan de Lurigancho
- Horario: 8.00 a. m. hasta 11.55 p. m.
- Zonas incluidas: Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa.
- Horario: 9.00 a. m. hasta 9.00 p. m.
- Zonas incluidas: Urb. Las Flores 78.
La Molina
- Horario: 2.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
- Zonas incluidas: Urb. La Pradera. Cuadrante: Av. Manuel Prado Ugarteche, Ca. Las Torcazas, Ca. Las Tórtolas, Ca. Las Palomas, Ca. Los Canarios, Ca. Los Colibríes, Ca. Los Ruiseñores.