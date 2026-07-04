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ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectados

Sedapal anunció un nuevo corte programado del servicio para este domingo 5 y lunes 6 de julio. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

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    ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectados
    Corte de agua para este domingo 05 y lunes 6 de julio: ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Composición Wapa
    ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este 5 y 6 de julio se realizarán cortes del servicio en distintos horarios, en diversos distritos de Lima Metropolitana y con impacto en varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal obedece a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital.

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    Corte de agua este domingo 5 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    El Agustino

    • Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
    • Zonas incluidas: Urb. La Atarjea, Urb. Serensa, Nueva Sede del Cuartel Policial, Almacén Central de Redes Primarias, Micromedición, Fábrica de Pintura Croma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue.

    Ate

    • Horario: 1.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
    • Zonas incluidas: Urb. Huaycán zonas V, X y K, UCV 165A.
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    Corte de agua este lunes 6 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    Cieneguilla

    • Horario: 8.00 a. m. hasta 8.00 p. m.
    • Zonas incluidas: C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2), Asoc. Vivienda Virgen del Carmen, Asoc. Vivienda Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Asoc. Vivienda La Rinconada, C.P. Tambo Viejo zonas G y E (R-P3).

    San Juan de Lurigancho

    • Horario: 8.00 a. m. hasta 11.55 p. m.
    • Zonas incluidas: Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa.
    • Horario: 9.00 a. m. hasta 9.00 p. m.
    • Zonas incluidas: Urb. Las Flores 78.

    La Molina

    • Horario: 2.00 p. m. hasta 11.50 p. m.
    • Zonas incluidas: Urb. La Pradera. Cuadrante: Av. Manuel Prado Ugarteche, Ca. Las Torcazas, Ca. Las Tórtolas, Ca. Las Palomas, Ca. Los Canarios, Ca. Los Colibríes, Ca. Los Ruiseñores.

    Carabayllo

    Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Carabayllo.
    Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Carabayllo.

    Villa María del Triunfo

    Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Villa María del Triunfo.
    Sedapal informa corte de agua este lunes 6 de julio en Villa María del Triunfo.


    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Sedapal confirma corte de agua programado este 5 y 6 de julio: revisa zonas y horarios afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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