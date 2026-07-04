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Temblor en Lima HOY, 4 de julio: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre recientes temblores de intensidad moderada a fuerte. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y estar preparada.

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    Temblor en Lima HOY, 4 de julio: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.

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    Líneas de emergencia que debes tener a la mano

    Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Lima HOY, 4 de julio: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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