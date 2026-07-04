Temblor en Lima HOY, 4 de julio: ¿a qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre varios sismos de intensidad moderada a fuerte en distintas zonas del país. Frente a esta situación, las autoridades aconsejan a la ciudadanía conservar la calma y adoptar medidas preventivas para disminuir riesgos en sus hogares y proteger su vida. También recomiendan mantener siempre una mochila de emergencia lista ante cualquier contingencia.
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Sismos registrados este sábado 4 de julio: últimos reportes en Perú
Líneas de emergencia que debes tener a la mano
Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481