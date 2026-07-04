La ONP iniciará el pago de pensiones de julio con gratificación incluida para miles de jubilados. Conoce quiénes accederán al depósito extra.

ONP revela PAGO DOBLE por Fiestas Patrias desde este 7 de julio: estas son las fechas y beneficiarios. | Composición Wapa

ONP revela PAGO DOBLE por Fiestas Patrias desde este 7 de julio: estas son las fechas y beneficiarios. | Composición Wapa

La Oficina de Normalización Previsional iniciará este 7 de julio el pago de pensiones correspondiente a julio del 2026 para miles de jubilados en Perú. Este mes, además del depósito habitual, un grupo de beneficiarios recibirá un pago doble gracias a la gratificación por Fiestas Patrias. El beneficio equivale a una pensión extra y será abonado automáticamente junto con la pensión mensual.

¿Quiénes recibirán el PAGO DOBLE de la ONP en julio?

La ONP informó que 649.203 pensionistas del régimen general accederán a la gratificación de julio, también conocida como 'grati'. Esto significa que recibirán una pensión adicional completa. Por ejemplo, si un jubilado percibe S/1.000 al mes, en julio cobrará S/2.000.

Sin embargo, este beneficio no alcanza a todos. Solo podrán recibir la gratificación quienes hayan acreditado 20 años o más de aportes durante su vida laboral. Este requisito es clave para acceder al pago doble en julio y diciembre.

Cronograma ONP julio 2026: fechas de pago según apellido

La entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas publicó el calendario oficial para el pago de pensiones y gratificaciones. El abono se realizará en la misma cuenta bancaria del pensionista.

Fechas de pago del régimen general:

A a C: martes 7 de julio

martes 7 de julio D a L: miércoles 8 de julio

miércoles 8 de julio M a Q: jueves 9 de julio

jueves 9 de julio R a Z: viernes 10 de julio

Los pensionistas con modalidad de pago a domicilio deberán esperar entre el 13 y 25 de julio para recibir el depósito correspondiente.

Bancos habilitados y otros regímenes con pago confirmado

La ONP precisó que los depósitos se harán en cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Además, los pensionistas de los regímenes Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, Ley 30003 y Ley 26790 cobrarán desde el 13 de julio.