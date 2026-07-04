ONP inicia PAGO DOBLE desde este 7 de julio: revisa el cronograma y quiénes cobrarán gratificación por Fiestas PatriasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Oficina de Normalización Previsional iniciará este 7 de julio el pago de pensiones correspondiente a julio del 2026 para miles de jubilados en Perú. Este mes, además del depósito habitual, un grupo de beneficiarios recibirá un pago doble gracias a la gratificación por Fiestas Patrias. El beneficio equivale a una pensión extra y será abonado automáticamente junto con la pensión mensual.
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¿Quiénes recibirán el PAGO DOBLE de la ONP en julio?
La ONP informó que 649.203 pensionistas del régimen general accederán a la gratificación de julio, también conocida como 'grati'. Esto significa que recibirán una pensión adicional completa. Por ejemplo, si un jubilado percibe S/1.000 al mes, en julio cobrará S/2.000.
Sin embargo, este beneficio no alcanza a todos. Solo podrán recibir la gratificación quienes hayan acreditado 20 años o más de aportes durante su vida laboral. Este requisito es clave para acceder al pago doble en julio y diciembre.
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Cronograma ONP julio 2026: fechas de pago según apellido
La entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas publicó el calendario oficial para el pago de pensiones y gratificaciones. El abono se realizará en la misma cuenta bancaria del pensionista.
Fechas de pago del régimen general:
- A a C: martes 7 de julio
- D a L: miércoles 8 de julio
- M a Q: jueves 9 de julio
- R a Z: viernes 10 de julio
Los pensionistas con modalidad de pago a domicilio deberán esperar entre el 13 y 25 de julio para recibir el depósito correspondiente.
Bancos habilitados y otros regímenes con pago confirmado
La ONP precisó que los depósitos se harán en cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Además, los pensionistas de los regímenes Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, Ley 30003 y Ley 26790 cobrarán desde el 13 de julio.
La entidad recordó que los jubilados con pensión proporcional, es decir, quienes acreditaron entre 10 y 19 años de aportes, no recibirán gratificación, según lo establece el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF.