¿Es el 24 de junio un feriado nacional por el Día del Campesino? Consulta las fechas oficiales de El Peruano

¿Es el 24 de junio un feriado nacional por el Día del Campesino? Consulta las fechas oficiales de El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Aunque el 24 de junio se celebra el Día del Campesino en Perú, no se ha declarado feriado nacional ni día no laborable según el calendario oficial del Decreto Supremo n.º 075-2026-PCM. Este documento confirma que la fecha se considera laborable tanto para el sector público como para el privado.
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El diario oficial El Peruano aclara que, para este año, solo el lunes 27 de julio del 2026 ha sido incluido como jornada no laborable compensable. Así, el 24 de junio no figura como día de descanso en las disposiciones del Poder Ejecutivo, por lo que las actividades laborales continúan con normalidad a nivel nacional.
24 de junio: ¿trabajo regular o feriado en el sector público y privado?
La normativa vigente no clasifica el 24 de junio como feriado nacional, por lo que no implica descanso obligatorio ni compensaciones adicionales para quienes trabajen ese día. En el sector público, la jornada se mantiene sin interrupciones ni beneficios especiales.
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En el sector privado, no es obligatorio otorgar descanso, a menos que se llegue a un acuerdo o exista una disposición particular. Por lo tanto, las labores en empresas, instituciones y centros de trabajo se desarrollan con normalidad en todo el país.