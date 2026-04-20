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Otoño INUSUAL en Lima: Senamhi pronostica nuevos picos de calor en la ciudad

Senamhi alerta por calor inusual en Lima con temperaturas de hasta 30 °C durante el otoño y radiación UV elevada.

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    Otoño INUSUAL en Lima: Senamhi pronostica nuevos picos de calor en la ciudad
    La ola de calor se debe a diversos fenómenos atmósfericos.
    Otoño INUSUAL en Lima: Senamhi pronostica nuevos picos de calor en la ciudad

    El otoño en Lima ya no se siente como antes. Lejos de las temperaturas templadas típicas de esta estación, la capital continúa registrando calor por encima de lo habitual, según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

    Lima en alerta por calor atípico: temperaturas llegarán hasta los 30 °C

    El organismo confirmó que los termómetros seguirán marcando valores elevados en distritos de Lima centro, norte y este, con picos que podrían alcanzar los 30 °C en los próximos días.

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    Este comportamiento inusual está directamente relacionado con el calentamiento del mar producto del fenómeno El Niño costero, que altera las condiciones climáticas en toda la franja litoral.

    El meteorólogo Erick Rojas explicó que este incremento se percibe con mayor intensidad en determinadas horas del día. Entre las 11.00 a. m. y las 4.00 p. m. se concentran los niveles más altos de calor, afectando la rutina diaria de miles de ciudadanos.

    Recomendaciones ante la radiación y el calor

    Ante este escenario, el Senamhi insiste en adoptar medidas de prevención para evitar efectos en la salud.

    Se recomienda reducir la exposición al sol durante el mediodía, usar protector solar, optar por ropa ligera de colores claros y mantener una hidratación constante.

    Las autoridades también recuerdan la importancia de informarse a través de canales oficiales para seguir la evolución de las condiciones climáticas.

    Temperaturas extremas también impactan regiones del país

    El fenómeno no se limita a Lima. Varias regiones del país, especialmente en la sierra norte y centro, enfrentan un incremento térmico bajo alerta naranja.

    Departamentos como Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín presentan valores superiores a lo esperado para esta época.

    En estas zonas, las temperaturas pueden oscilar entre 20 °C y 33 °C, acompañadas de cielos despejados que elevan la radiación ultravioleta.

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    Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h, principalmente durante las tardes, lo que podría generar cambios bruscos en el ambiente.

    Lluvias en la sierra y variabilidad en la costa

    Mientras la costa enfrenta calor, la sierra centro y sur mantiene condiciones distintas. En regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad.

    En paralelo, el litoral centro y sur podría registrar incremento de vientos, lo que generará variaciones en la sensación térmica durante las noches.

    SOBRE EL AUTOR:
    Otoño INUSUAL en Lima: Senamhi pronostica nuevos picos de calor en la ciudad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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