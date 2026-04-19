¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú

Senamhi alerta por temperaturas de hasta 33°C en 12 regiones del Perú y recomienda medidas ante alta radiación UV.

Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 33°C en diversas ciudades de Perú.

Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 33°C en diversas ciudades de Perú.

El calor no da tregua en varias regiones del país. Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte un incremento significativo de las temperaturas diurnas que impactará a múltiples departamentos en los próximos días.

Senamhi activa alerta por aumento de temperatura en 12 regiones

Según el Aviso Meteorológico N.° 152, el país enfrentará valores térmicos elevados que podrían alcanzar hasta los 33°C. Este episodio climático iniciará el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el martes 21, bajo un nivel de alerta naranja.

El organismo también alertó que este escenario no llegará solo, ya que estará acompañado de condiciones adicionales que podrían intensificar la sensación de calor.

Regiones que sentirán el mayor impacto

El incremento de temperatura afectará principalmente a estas zonas del territorio nacional:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Cajamarca

Huánuco

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Pasco

Piura

San Martín

Durante las tardes, además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones ambientales.

Radiación UV y recomendaciones para la población

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil hizo un llamado a la prevención, especialmente por el aumento de la radiación ultravioleta.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa ligera, así como mantener una adecuada ventilación en casa y una hidratación constante.