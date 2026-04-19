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¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú

Senamhi alerta por temperaturas de hasta 33°C en 12 regiones del Perú y recomienda medidas ante alta radiación UV.

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    ¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú
    Senamhi ADVIERTE temperaturas de hasta 33°C en diversas ciudades de Perú.
    ¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú

    El calor no da tregua en varias regiones del país. Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte un incremento significativo de las temperaturas diurnas que impactará a múltiples departamentos en los próximos días.

    Senamhi activa alerta por aumento de temperatura en 12 regiones

    Según el Aviso Meteorológico N.° 152, el país enfrentará valores térmicos elevados que podrían alcanzar hasta los 33°C. Este episodio climático iniciará el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el martes 21, bajo un nivel de alerta naranja.

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    El organismo también alertó que este escenario no llegará solo, ya que estará acompañado de condiciones adicionales que podrían intensificar la sensación de calor.

    Regiones que sentirán el mayor impacto

    El incremento de temperatura afectará principalmente a estas zonas del territorio nacional:

    • Amazonas
    • Áncash
    • Apurímac
    • Cajamarca
    • Huánuco
    • Junín
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Pasco
    • Piura
    • San Martín

    Durante las tardes, además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones ambientales.

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    Radiación UV y recomendaciones para la población

    Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil hizo un llamado a la prevención, especialmente por el aumento de la radiación ultravioleta.

    Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa ligera, así como mantener una adecuada ventilación en casa y una hidratación constante.

    Las autoridades recuerdan que pequeñas acciones pueden reducir riesgos ante la exposición prolongada al sol, sobre todo en horarios de mayor intensidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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