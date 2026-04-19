¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de Perú

¡A prepararse! Senamhi advierte máximas de 33°C en estas ciudades de PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El calor no da tregua en varias regiones del país. Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte un incremento significativo de las temperaturas diurnas que impactará a múltiples departamentos en los próximos días.
Senamhi activa alerta por aumento de temperatura en 12 regiones
Según el Aviso Meteorológico N.° 152, el país enfrentará valores térmicos elevados que podrían alcanzar hasta los 33°C. Este episodio climático iniciará el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el martes 21, bajo un nivel de alerta naranja.
LEE MÁS: ¡A llenar los baldes! Corte de agua este 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ distritos afectados y horarios, según Sedapal
El organismo también alertó que este escenario no llegará solo, ya que estará acompañado de condiciones adicionales que podrían intensificar la sensación de calor.
Regiones que sentirán el mayor impacto
El incremento de temperatura afectará principalmente a estas zonas del territorio nacional:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Cajamarca
- Huánuco
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Pasco
- Piura
- San Martín
Durante las tardes, además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones ambientales.
PUEDES VER: EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso
Radiación UV y recomendaciones para la población
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil hizo un llamado a la prevención, especialmente por el aumento de la radiación ultravioleta.
Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa ligera, así como mantener una adecuada ventilación en casa y una hidratación constante.
Las autoridades recuerdan que pequeñas acciones pueden reducir riesgos ante la exposición prolongada al sol, sobre todo en horarios de mayor intensidad.