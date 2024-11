La empresa peruana Only One Coin , conocida por ofrecer clases de inglés al accesible precio de un sol, ha anunciado su cierre de operaciones debido a problemas financieros. La noticia ha sorprendido a los alumnos y usuarios.

"Vengo a pedir auxilio a todas las personas que me conocen y que quizás, en estos cuatro años me han seguido. Inglés por un sol está en quiebra y lamento informar que vamos a tener que cerrar nuestras operaciones y ya no vamos a poder seguir ayudando a más personas a acceder a educacion de calidad a costo accesible", expresó en un video publicado en su cuenta de TikTok.