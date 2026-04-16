Rafael López Aliaga OFRECE S/20.000 para conseguir pruebas de supuesto fraude en las elecciones

Rafael López Aliaga desata polémica al ofrecer S/20 mil por pruebas de fraude electoral y pedir frenar resultados en Elecciones 2026 .

López Aliaga insiste que hubo fraude en las últimas elecciones 2026.

López Aliaga insiste que hubo fraude en las últimas elecciones 2026.

En medio del tenso escenario electoral en Perú, el nombre de Rafael López Aliaga volvió a encender la polémica, pero esta vez con una propuesta que rápidamente generó debate público y críticas.

La polémica oferta de López Aliaga por supuesto fraude electoral

El líder de Renovación Popular decidió llevar sus denuncias un paso más allá al anunciar una recompensa económica para quienes puedan probar un presunto fraude en las Elecciones 2026, pese a que hasta el momento no ha presentado evidencia concreta.

A través de sus redes sociales, el candidato difundió un mensaje dirigido incluso a personas vinculadas al sistema electoral. “El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa”, publicó.

El anuncio incluyó además la promesa de confidencialidad para quienes entreguen información. Según indicó, los interesados podrían acceder al pago con “confidencialidad absoluta” y “protección de identidad”.

Sin embargo, el ofrecimiento no tardó en generar cuestionamientos, e incluso fue eliminado horas después en medio de advertencias sobre posibles implicancias legales.

Rafael López Aliaga ofrece dinero para conseguir evidencias de presunto fraude.

Pedido para frenar resultados y cuestionamientos al proceso

En paralelo, López Aliaga también solicitó la suspensión de la proclamación de resultados para el segundo y tercer lugar de la contienda, argumentando que las fallas logísticas habrían afectado el derecho al voto de miles de ciudadanos.

En su pronunciamiento, aseguró que aproximadamente “608,000 ciudadanos” en Lima no habrían podido sufragar, señalando que los problemas registrados en la jornada electoral tuvieron un impacto mayor al inicialmente reportado.

“Estos electores que no pudieron votar no decidieron quedarse en casa:fueron impedidos por un fallo del Estado”, sostuvo en su comunicación dirigida al Jurado Nacional de Elecciones.

El candidato también afirmó que su agrupación habría sido perjudicada en el conteo. Según su estimación, Renovación Popular habría dejado de recibir alrededor de “120,000 votos”, cifra que —según indicó— superaría ampliamente la diferencia entre candidatos en disputa.

Acusaciones sin respaldo y tensión política

Pese a sus declaraciones, organismos nacionales e internacionales han señalado que no existen pruebas que sustenten la existencia de fraude en el proceso electoral.

Las denuncias del candidato se producen en un contexto de resultados ajustados y retrasos logísticos en la instalación de mesas, factores que han alimentado la incertidumbre, pero que no han sido considerados evidencia de irregularidades graves por las misiones de observación.

Aun así, López Aliaga ha mantenido su postura crítica e incluso ha comparado la situación electoral con escenarios extremos. “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela”, aseguró previamente.