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Perú tendrá feriado largo de tres días: conoce quiénes podrán descansar y cuándo inicia

Los trabajadores que laboren este feriado sin descanso sustitutorio recibirán una compensación especial, equivalente a tres remuneraciones, según la Cámara de Comercio de Lima.

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    Confirman feriado largo en Perú: estos trabajadores disfrutarán tres días seguidos de descanso | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Perú tendrá feriado largo de tres días: conoce quiénes podrán descansar y cuándo inicia

    El calendario nacional traerá una nueva oportunidad de descanso para miles de trabajadores en el país. Un próximo feriado permitirá disfrutar de tres días consecutivos libres, lo que abre la posibilidad de hacer una pausa de la rutina laboral, planificar un viaje corto o compartir más tiempo con la familia.

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    ¿Por qué habrá un nuevo feriado largo en Perú?

    Luego de las recientes celebraciones de Semana Santa, conmemoradas en distintas regiones del país a través de actividades religiosas y culturales, muchos ciudadanos se preguntan cuándo llegará el siguiente descanso prolongado en el calendario peruano.

    De acuerdo con la legislación vigente, el siguiente feriado nacional será en mayo. Según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, fecha reconocida oficialmente como feriado en todo el territorio peruano. En el año 2026, esta jornada caerá viernes, lo que permitirá formar un fin de semana largo si se suma al descanso habitual del sábado y domingo.

    El calendario quedará de la siguiente manera:

    • Viernes 1 de mayo: Feriado nacional por Día del Trabajo.
    • Sábado 2 de mayo: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.
    • Domingo 3 de mayo: Día de descanso habitual.
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    ¿Quiénes podrán disfrutar del feriado largo?

    El descanso por el Día del Trabajo alcanza tanto a trabajadores del sector público como del sector privado. No obstante, en el caso de algunas empresas privadas, la forma de aplicación puede depender de los acuerdos internos entre empleadores y trabajadores.

    Este feriado prolongado representa una oportunidad para realizar viajes cortos dentro del país, conocer destinos turísticos o simplemente aprovechar el tiempo para actividades personales, reuniones familiares o pendientes que no se pueden resolver durante la semana laboral.

    En relación con este feriado, también se recuerda que los trabajadores que deban laborar el 1 de mayo sin recibir descanso sustitutorio deberán percibir una compensación especial. De acuerdo con el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, en esos casos corresponde el pago de tres remuneraciones: una por el feriado y el doble adicional por haber trabajado durante esa fecha.

    SOBRE EL AUTOR:
    Perú tendrá feriado largo de tres días: conoce quiénes podrán descansar y cuándo inicia
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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