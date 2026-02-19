José María Balcázar Zelada, de Perú Libre, fue elegido presidente con 60 votos en el Congreso , suscitando controversias por sus opiniones sobre el matrimonio infantil.

Perú tiene nuevo presidente y es José María Balcázar Zelada, integrante de la bancada Perú Libre, quien se impuso con 60 votos en la segunda votación del Congreso de la República ese miércoles 18 de febrero. Tras su victoria, muchos han revivido las polémicas protagonizadas por el nuevo jefe de Estado, entre ellas, la vez que defendió el matrimonio infantil. ¿Qué dijo al respecto?

¿Qué dijo José María Balcázar sobre el matrimonio infantil?

Todo ocurrió en junio de 2023, cuando el entonces congresista José María Balcázar causó gran polémica durante un debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso al defender el matrimonio infantil, justo cuando se discutía el dictamen que buscaba la eliminación y prohibición de este acto. Según el ahora mandatario, las "relaciones sexuales tempranas" beneficiaban el "futuro psicológico de la mujer", palabras que generaron indignación.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, comentó para sustentar su decisión de abstención.

Durante la sesión, Balcázar se explayó dando sus justificaciones con respecto al matrimonio infantil y por qué consideraba defenderlo, asegurando que mientras no hubiese violencia, era algo "aceptable" para él.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, sostuvo.

De hecho, su indignante postura se mantuvo meses después, cuando al ser consultado afirmaba que no le daría su apoyo al proyecto de ley que buscaba eliminar que se pudieran casar con menores de edad.

“La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Lo raro sería que la violada se case con el violador. Eso sería grave. La ley lo autoriza (el matrimonio infantil). En otros países de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido”, agregó.

José María Balcázar no se arrepiente de defender el matrimonio infantil

A solo un día de anunciarse como candidato para sustituir a José Jerí en el cargo de la presidencia, el congresista fue nuevamente interrogado sobre sus declaraciones, pero lejos de arrepentirse, se reafirmó.