Año Nuevo Chino 2026: horarios, lugares y eventos gratuitos para disfrutar en familia en la ciudad

El Año del Caballo de Fuego se celebrará con eventos gratis, desfiles y danzas del dragón por nuevo ciclo lunar.

    Con la llegada del Año Nuevo Chino 2026 se le dará la bienvenida al Año del Caballo, uno de los signos más eficientes del horóscopo oriental. Esta celebración hace que muchas personas se congreguen en reuniones familiares, rituales simbólicos y actividades de culturales que se realizan durante varios días.

    Entre las actividades que se realizan están los desfiles con danzas del dragón y del león, fuegos artificiales y ceremonias enfocadas a atraer la buena fortuna y la abundancia. La decoración con faroles rojos y mensajes de prosperidad, mientras las familias se sientan alrededor de la mesa para compartir cenas especiales y entregan sobres rojos como símbolo de bendición económica para el nuevo ciclo que inicia bajo el signo del Caballo.

    ¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026?

    El Año Nuevo Chino 2026 dará inicio el 17 de febrero de 2026, según el calendario lunar tradicional.

    Disfruta de las actividades y eventos gratuitos en Lima para recibir el Año Nuevo Chino 2026

    Charla de Feng Shui

    Charla presencial con recomendaciones prácticas para armonizar los espacios y prepararse energéticamente para el inicio del Año del Caballo de Fuego.

    • Día: lunes 16 de febrero
    • Hora: 5:00 p.m.
    • Lugar: Campus PUCP

    Escritura de nombres en chino

    Activación cultural en la que docentes del Instituto Confucio escribirán nombres en chino, acercando al público a la lengua y caligrafía tradicional.

    • Día: martes 17 de febrero
    • Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
    • Lugar: Plaza San Miguel

    Las personas podrán participar en estas y otras actividades, inscribiéndose en https://confucio.pucp.edu.pe/

    Desfiles gratuitos en el Barrio Chino y en Lima por el Año Nuevo Chino 2026

    Martes 17 de febrero

    Sociedad de Danza del Dragón Chung Shan realizará el pasacalle tradicional por el año nuevo.

    • Hora: desde las 10 a.m.
    • Lugar: Calle Capón, Centro de Lima
    ;