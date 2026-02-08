¿Truenos en Lima? Vecinos de Lima reportan ruidos intensos durante la madrugada

Fuertes ruidos similares a truenos alarmaron a vecinos de Lima la madrugada del 8 de febrero. Usuarios de TikTok reportaron sonidos intensos en varios distritos.

Durante la madrugada del domingo 08 de febrero, un inusual episodio generó inquietud entre vecinos de distintos distritos de Lima. Usuarios de TikTok comenzaron a reportar fuertes sonidos, comparables a truenos, que se habrían escuchado en varios puntos de la capital, provocando alarma y múltiples especulaciones en redes sociales.

Los testimonios se multiplicaron en cuestión de horas y dejaron en evidencia que no se trató de un hecho aislado. Incluso, algunos usuarios señalaron reacciones inusuales en mascotas, especialmente perros, que habrían comenzado a ladrar de forma intensa tras los estruendos.

Video viral reaviva la alarma por supuestos truenos

Uno de los clips más comentados fue publicado por el usuario josuemora, quien alertó sobre lo ocurrido mientras se escuchaban ladridos de fondo. En su video, planteó distintas hipótesis sobre el origen del ruido y pidió a otros internautas compartir sus experiencias.

“¿Truenos de nuevo en Lima? Esto es el que mencionan muchos usuarios Al parecer, han escuchado truenos o rayos fuertes que ahora hay reacciones en los animales. Miren, escuchen un poco el ruido de los animales. Al parecer o muchos dicen que fue un cohe… o una bom.., ustedes ya lo conocen o algunos dicen los cohe del Aniversario de Corazón Serrano, pero qué es lo que realmente pasó porque en muchos distritos se menciona que se ha escuchado esta bulla como un trueno en realidad que ya está generando lluvias en diferentes partes de Lima, si. A ver comenten".

El video superó los 3 mil “likes”, convirtiéndose en uno de los principales detonantes del debate nocturno.

Usuarios confirman ruidos fuertes en varios distritos

En la sección de comentarios, decenas de personas coincidieron en haber escuchado los sonidos entre las 11:50 p. m. y la medianoche, aunque no todos reportaron haber visto relámpagos. Estos son algunos de los mensajes que reforzaron la alerta ciudadana:

“Acá en San Miguel se escuchó fuerte, hora aprox cerca de las 12 de la noche”, “yo sentí x la noche era como 11.58 pm era fuertisimo….pensé en juegos pirotécnicos de alguna celebración”, “yo viviré en la luna pq no se escuchó nada aquí en los olivos”, “en el Rimac si se escuchó fuerte”, “si los escuché por esa zona no vi rayos pero si se escuchó por el cercado de lima luego llovió por aca10 minutos”, “ahhhh entonces era eso? lo sentí ayer a las 11 casi 12, sonó fuerte… no era como bombarda”, “X2 en ventanilla también se escuchó”.