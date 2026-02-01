La megacampaña nacional de DNI de Reniec se realizará del 26 de enero al 1 de febrero de 2026, priorizando grupos poblacionales en más de 50 distritos.

Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones y estos son los requisitos para acceder. | Composición Wapa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció una megacampaña de entrega gratuita del DNI que se llevará a cabo del 26 de enero al 1 de febrero de 2026.

La iniciativa priorizará localidades alejadas y zonas con alta demanda, buscando reducir brechas en la identificación y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la identidad.

Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones

De acuerdo con la información oficial, las regiones incluidas son Lima, Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Junín, Ancash, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, entre otras. El alcance territorial contempla tanto las capitales regionales como distritos de difícil acceso. Para consultar el listado completo de provincias y distritos de la megacampaña, el Reniec ha puesto a disposición información detallada a través del siguiente enlace.

Según indicaron, la iniciativa en conjunto con la DRIAS permitirá ofrecer los servicios de identificación en 21 regiones, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional. La entidad aclaró que esta estrategia busca atender la demanda sostenida de personas que enfrentan dificultades para realizar trámites de manera habitual.

Campaña de DNI: ¿Quiénes son los beneficiados?

La DRIAS impulsa esta campaña con el propósito de atender las necesidades de identificación de peruanos en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.

Su objetivo es acercar la atención a los ciudadanos y prevenir la indocumentación, mediante iniciativas como campañas itinerantes que permiten acceder a salud, educación, programas sociales, trámites legales y participar en procesos electorales.

¿Cómo se llevará a cabo la atención durante la jornada?

Durante los días establecidos, el personal del Reniec se trasladará a los puntos incluidos en la megacampaña para realizar los trámites de identificación de manera directa. Esta acción conjunta con la DRIAS permitirá que la población acceda a los servicios sin tener que recorrer largas distancias hasta las oficinas centrales.