Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

Reniec lanza campaña de DNI gratis en 21 regiones: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

La megacampaña nacional de DNI de Reniec se realizará del 26 de enero al 1 de febrero de 2026, priorizando grupos poblacionales en más de 50 distritos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Reniec lanza campaña de DNI gratis en 21 regiones: quiénes son los beneficiados y dónde acudir
    Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones y estos son los requisitos para acceder. | Composición Wapa
    Reniec lanza campaña de DNI gratis en 21 regiones: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció una megacampaña de entrega gratuita del DNI que se llevará a cabo del 26 de enero al 1 de febrero de 2026.

    La iniciativa priorizará localidades alejadas y zonas con alta demanda, buscando reducir brechas en la identificación y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la identidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Volcán Misti genera alerta en Arequipa por descenso de lodo volcánico: IGP pide a la población mantenerse alejada

    Reniec ofrece DNI gratis en más de 20 regiones

    De acuerdo con la información oficial, las regiones incluidas son Lima, Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Junín, Ancash, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, entre otras. El alcance territorial contempla tanto las capitales regionales como distritos de difícil acceso. Para consultar el listado completo de provincias y distritos de la megacampaña, el Reniec ha puesto a disposición información detallada a través del siguiente enlace.

    Según indicaron, la iniciativa en conjunto con la DRIAS permitirá ofrecer los servicios de identificación en 21 regiones, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional. La entidad aclaró que esta estrategia busca atender la demanda sostenida de personas que enfrentan dificultades para realizar trámites de manera habitual.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Miembros de mesa en Elecciones 2026: conoce el pago, el beneficio y datos importantes

    Campaña de DNI: ¿Quiénes son los beneficiados?

    La DRIAS impulsa esta campaña con el propósito de atender las necesidades de identificación de peruanos en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.

    Su objetivo es acercar la atención a los ciudadanos y prevenir la indocumentación, mediante iniciativas como campañas itinerantes que permiten acceder a salud, educación, programas sociales, trámites legales y participar en procesos electorales.

    ¿Cómo se llevará a cabo la atención durante la jornada?

    Durante los días establecidos, el personal del Reniec se trasladará a los puntos incluidos en la megacampaña para realizar los trámites de identificación de manera directa. Esta acción conjunta con la DRIAS permitirá que la población acceda a los servicios sin tener que recorrer largas distancias hasta las oficinas centrales.

    La entidad recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación si su distrito forma parte del cronograma oficial para acudir en las fechas señaladas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reniec lanza campaña de DNI gratis en 21 regiones: quiénes son los beneficiados y dónde acudir
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    La mujer que engañó con su embarazo a todo el Perú y desapareció del mapa ¿En dónde está Gabriela Sevilla?

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    ¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

    Reniec lanza campaña de DNI gratis en 21 regiones: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

    Lo más vistos en Ocio

    Corre que vuela: nuevo parque con entrada libre sorprende en la Costa Verde

    ¡Hasta por 11 horas SIN LUZ! Cortes del servicio eléctrico desde el 31 de enero al 1 de febrero: mira si tu zona se verá afectada

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Ventilador de torre con tres velocidades ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;