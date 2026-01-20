¿Perdiste o te robaron el DNI? Solicita tu duplicado de forma rápida, segura y sin colas

En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todas las personas, sin importar la edad, ya que permite realizar trámites, acceder a servicios del Estado y ejercer derechos. Ante la pérdida, robo o deterioro del DNI, es necesario solicitar un duplicado mediante el procedimiento oficial establecido por la Reniec, el cual puede realizarse de forma sencilla y rápida siguiendo los pasos indicados por la entidad.