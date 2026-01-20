¿Perdiste o te robaron el DNI? Solicita tu duplicado de forma rápida, segura y sin colas

¿Perdiste o te robaron el DNI? Solicita tu duplicado de forma rápida, segura y sin colasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todas las personas, sin importar la edad, ya que permite realizar trámites, acceder a servicios del Estado y ejercer derechos. Ante la pérdida, robo o deterioro del DNI, es necesario solicitar un duplicado mediante el procedimiento oficial establecido por la Reniec, el cual puede realizarse de forma sencilla y rápida siguiendo los pasos indicados por la entidad.
Conoce cómo tramitar el duplicado del DNI paso a paso
Si pierdes tu DNI Electrónico, sufres un robo o el documento está dañado, debes tramitar el duplicado. Este procedimiento solo es válido si el DNI se encuentra vigente y no está vencido ni dentro de los 60 días previos a su caducidad.
- Si actualmente cuentas con un DNI Azul, al solicitar el duplicado se te emitirá un DNI Electrónico. Este trámite debe realizarse de forma presencial en un Centro de Atención del Reniec o en un MAC.
- Si ya posees un DNI Electrónico y necesitas un duplicado, puedes gestionarlo a través de la web, en un Agente Reniec o de manera presencial.
Es importante recordar que, en el caso de menores de 17 años, el trámite de duplicado solo puede efectuarse de forma presencial y con la presencia del padre o madre declarante.
- Para acceder al duplicado del DNI, es necesario que tu estado civil esté actualizado. Ten en cuenta que puedes rectificarlo de manera online, únicamente de soltero a casado, siempre que el acta de matrimonio esté registrada en el sistema.
Requisitos
- Recibo de pago por derechos administrativos.
- El trámite es gratuito y presencial para las personas con Discapacidad.
- En caso desees realizar el trámite por web, solo podrás hacerlo si cuentas con DNI electrónico.
Así puedes realizar el trámite digital para pagar el duplicado del DNI
- Solo si cuentas con DNI electrónico
- DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221
- DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647
Canales de pago disponibles
- Yape o Agente BCP: Primero, genera tu ticket en la plataforma recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ y elige el código del trámite correspondiente.
- Luego, ingresa a la app Yape, selecciona Yapear servicios > Reniec y registra el número de ticket.
- Asimismo, puedes acudir con el ticket al agente BCP más cercano para realizar el pago.
- Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe: Accede a Pagalo.pe o dirígete a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano para efectuar el pago utilizando el código del trámite.
Entrega del DNI: requisitos y validación de identidad
- La entrega del DNI tramitado por la web es personal e intransferible. Al recogerlo, se validará tu identidad mediante la toma de huellas digitales en el lector biométrico.
- En los trámites de duplicado realizados por la web o a través de un Agente Reniec, no se permite cambiar el lugar de entrega del DNI ni autorizar a un tercero mediante carta poder simple.
- Si presentas dificultades en la validación de datos, puedes optar por la Verificación Facial descargando en tu celular el App DNI Bio Facial, que permite confirmar tu identidad con una captura del rostro y continuar el trámite en línea.